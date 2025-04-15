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Что нельзя класть в Пасхальную корзину — объяснение архиепископа

15 апреля 2025 18:44
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Что надо класть в пасхальную корзину 2025 — объяснение архиепископа ПЦУ
Пасхальная корзина. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Пасха, мясо, яйца, масло — а как насчет алкоголя или денег в корзине? Архиепископ Марк объясняет, что действительно должно быть в праздничной пасхальной корзине и как правильно провести этот день.

Об этом рассказал Суспільному архиепископ Кропивницкий и Голованевский ПЦУ Марк.

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Что класть в пасхальную корзину и как праздновать Пасху — советы архиепископа ПЦУ

В воскресенье, 5 мая, православные и греко-католики будут праздновать Пасху — важнейший христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Что следует класть в пасхальную корзину, а чего избегать, и как правильно провести этот день.

Что должно быть в пасхальной корзине

Архиепископ отмечает, что освящение корзин — это не обязательный церковный обряд, а именно украинская традиция.

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Корзина с пасхой. Фото: Freepik

"Пасхальная корзина  это наша украинская традиция, а не общецерковная и не является требованием, что без корзин праздника не будет. Это наша сугубо местная традиция, поэтому понятно, что в корзину мы берем те продукты, которые были запрещены во время Великого поста к употреблению. Это кулич, мясо, яйца, сыр, масло. Иногда люди берут соль. Но каждая хозяйка кладет по обычаю семьи. Фрукты и овощи обычно не кладут, поскольку их можно было употреблять во время поста".

Разрешено ли освящать алкоголь

Освящаются только те продукты, над которыми читаются соответствующие молитвы во время богослужения.

"Берем в корзину то, что потом освящаем во время богослужения, а сами молитвы рассчитаны на освящение паски, яиц и мясо-молочных продуктов. Над остальными продуктами молитвы не читаются, поэтому класть их в корзину не имеет смысла. Пить спиртное на Пасху можно, но нести его в храм не стоит".

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Пасхальная корзина с куличом. Фото: Freepik

Можно ли класть в корзину несъедобные вещи

Иногда верующие пытаются освятить вещи, не имеющие отношения к еде — например, деньги или ключи. Архиепископ объясняет, что этого делать не следует.

"Этого не следует делать. В корзину кладется то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно говорится о благословении продуктов. Свечу зажигают во время освящения, как символ молитвы. Все остальное не нужно".

Как провести день Пасхи

Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, поэтому и отмечать его следует с соответствующей духовной глубиной.

"Пасха  это праздник Воскресения Христова и победы его над проклятием, грехом и смертью. В течение поста готовясь к празднику мы пытаемся в себе что-то победить плохое и получить что-то хорошее. И сама Пасха должна была бы подчеркнуть наши духовные достижения. Если человек в течение Великого поста избавился или сдерживался от курения, или употребления алкоголя, то во время Пасхи он мог бы эту победу отпраздновать не тем, что вернулся обратно к тем привычкам, а то, что он от них избавился, победил".

Этот день, по словам архиепископа, следует провести с Богом и близкими:

"Сам праздник Пасхи  это встреча верующих в храме, в христианской семье, а позже встреча в семейном кругу. Надо этот день посвятить Богу, а затем своим родным. Пообщаться, угоститься, поздравить друг друга".

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