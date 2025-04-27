Опасные телефонные номера — на какие из них категорически нельзя отвечать

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Сегодня смартфон стал безальтернативным помощником в делах и общении, однако именно из-за него украинцы все чаще попадают в сети телефонных мошенников. Правоохранители работают над противодействием, однако угроза все еще остается высокой.

О том, как распознать рискованный вызов и уберечься от нежелательных расходов, пишет ТСН.ua.

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Какие номера должны вызывать подозрение

Бдительности требуют звонки, которые приходят с международных кодов, ведь каждая секунда такого соединения тарифицируется по правилам международной связи. Видите на экране "+1" — знайте, что это США, и непредвиденные расходы гарантированы.

Осторожность понадобится и тогда, когда звонит неизвестный украинский номер: за ним может скрываться агрессивная реклама или мошенническая схема. Подобную настороженность следует проявлять и в отношении "коротких" номеров вроде 700 или 800. Хотя они и принадлежат легальным коммерческим сервисам, чаще всего звонок оборачивается банальным спамом или тщательно подготовленной аферой.

Не менее сомнительны вызовы с цифрами формата +3800. Так звонят организации — обычно с предложением опроса или выяснения персональных данных. Если такой звонок вы не ждали, лучше проигнорируйте его. Отдельная категория — звонки через мессенджеры. Именно в них, по наблюдениям киберполиции, мошенники сегодня активно тестируют свои новые схемы.

Еще одна распространенная тактика — подмена лишь одной-двух цифр в номере известной компании или банка. Визуальное сходство успокаивает жертву, поэтому внимательно сверяйте каждую цифру: настоящие учреждения никогда не звонят с "похожих" номеров.

Когда новый номер становится старой проблемой

Часто телефон привязывают к банковским счетам, соцсетям или маркетплейсам. Поэтому, выбирая "красивый" номер, можно унаследовать как чужие долги, так и доступ к конфиденциальным сервисам. Операторы регулярно реанимируют утраченные или неиспользуемые номера, после чего продают их новым абонентам. Поэтому прежде чем менять номер, убедитесь, что он не содержит "багажа" прошлого владельца.

В случае сомнения лучше перезвоните сами по официальному номеру компании или проконсультируйтесь с оператором — несколько лишних секунд могут уберечь от серьезных неприятностей.

Напомним, очень легко распознать злоумышленников во время телефонного разговора. Некоторые характерные выражения выдают их, и если хотя бы одно из них прозвучало, лучше сразу положить трубку.

Также мы писали, что обычно мошенники выдают себя за представителей банков, мобильных операторов и других учреждений. Главное правило в таких звонках — никогда не отвечать на них словом "да".