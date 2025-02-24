Як розпізнати телефонних шахраїв — почувши ці фрази, кидайте слухавку

Чоловік у капюшоні без обличчя розмовляє телефоном. Фото: Freepik

Розпізнати зловмисників під час телефонної розмови можна за кількома характерними виразами. Якщо бодай одна з них пролунала, краще одразу покласти слухавку.

Про те, як діють телефонні шахраї та чому їхні фрази свідчать про можливу аферу, пише GSMinfo.

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"Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит"

Шахраї зазвичай тиснуть на страх і створюють відчуття терміновості. Вони можуть переконувати, що хтось ось-ось дістане доступ до ваших грошей, змушуючи жертву швидко діяти — переказувати кошти або розкривати секретні дані банківської картки. У реальності ж справжні співробітники банків не роблять дзвінків із подібними повідомленнями та за потреби самі відхиляють підозрілі заявки на кредит.

"Термін дії вашої SIM-карти/договору закінчується"

Ще одна поширена схема — шахраї представляються співробітниками мобільного оператора та вимагають "продовжити дію" SIM-карти чи договору. Зазвичай просять назвати код із SMS, начебто потрібний для активації, але насправді він відкриває зловмисникам доступ до вашого акаунта. Справжні оператори не надсилають такі запити — договір із клієнтом діє, поки ви самі його не розірвете чи не порушите правила користування.

"Хтось намагається увійти у ваш акаунт"

Якщо невідомий дзвонить і стверджує, що хтось намагається зламати, наприклад, ваш обліковий запис у "Дії", одразу завершуйте розмову. Безпекова система таких платформ сама блокує підозрілу активність, а користувачеві зазвичай надходить лише лист чи SMS-повідомлення із проханням змінити пароль. Справжні працівники не будуть дзвонити, аби попереджати про безрезультатну спробу злому.

"Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку"

У банків існують автоматизовані механізми безпеки. Якщо виникає сумнівна операція, система самостійно може заблокувати рахунок, а власник дізнається про це через SMS або спробувавши розрахуватися карткою. Зазвичай саме клієнт першим зв'язується з банком, а не навпаки. Якщо ж банк і телефонує, то обмежується простими питаннями, на які можна відповісти "так" або "ні", без вимоги розкрити свої дані або коди з SMS.

"Ця розмова конфіденційна — нікому не повідомляйте про неї"

Телефонні шахраї забороняють жертві розповідати про дзвінок стороннім, аби людина не встигла проконсультуватися та розкрити обман. Найчастіше вони видають себе за працівників банку або поліції й навіть лякають відповідальністю за розголошення "секретної інформації". Іноді посилаються на закони, що стосуються банківської таємниці, однак ці норми регулюють роботу справжніх працівників, а не клієнтів.

"Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок"

Останній крок шахрайської схеми — вимагати переказати кошти на "спеціальний" або "захищений" рахунок. Зловмисники виправдовують це нібито загрозою втрати грошей, але насправді такого рахунку не існує — вас просто намагаються виманити переказати заощадження шахраям, які згодом зникають із ними.

Нагадаємо, все частіше телефонні шахраї видають себе за представників банків, мобільних операторів та навіть державних установ. Перше, що рекомендують робити фахівці, – це ніколи не казати у таких розмовах "так".

Також ми писали, що щодня люди отримують на свої телефони дзвінки з незнайомих номерів. Можна замислитися, чи варто відповідати на них, оскільки на іншому кінці можуть бути як шахраї, так і реальні люди.