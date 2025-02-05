Слухавку краще не брати — які номери телефонів повинні насторожувати

Чоловік тримає смартфон в руці. Фото: Freepik

Щодня мільйони людей стикаються з незнайомими номерами. Чи варто відповідати? Адже на іншому кінці можуть бути як шахраї, так і реальні люди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як за номером визначити, що краще не брати слухавку.

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Чому номер на екрані не завжди реальний

Сучасні IP-технології дозволяють підміняти номери, створюючи ілюзію, що дзвінок надходить із місцевого чи міжнародного телефону. Це означає, що дзвінок може бути як із вашого міста, так і з іншого кінця світу.

Дзвінки з інших країн

Якщо номер починається з коду країни, відмінного від +380, варто насторожитися. Міжнародні номери можуть використовуватися як законно (наприклад, якщо ви залишили свій контакт на міжнародних сайтах), так і шахраями.

Деякі компанії використовують закордонні номери для зв'язку з клієнтами. Однак якщо вам повідомляють про виграш чи пропонують щось підозріле — це привід бути обережним. Якщо ви не очікуєте дзвінків від родичів чи знайомих з-за кордону, найімовірніше, це спам або шахрайство.

Дзвінки з київських номерів

Номери з кодом +380 (44) належать Києву, і ними користуються як державні установи та компанії, так і рекламні служби.

Якщо ви не живете в Києві й не очікуєте дзвінка, швидше за все, це спам. Особливо, якщо вам пропонують дивні послуги або ставлять запитання про особисті дані.

Дзвінки без визначеного номера

Якщо замість номера відображається "Невідомий" або "Без номера", це причина для занепокоєння. Найчастіше такі дзвінки використовують шахраї, що приховують свій номер.

Рекомендовано не відповідати на такі виклики. Якщо дзвінок дійсно важливий, людина, швидше за все, зателефонує з відкритого номера або напише повідомлення.

Безплатні номери компаній

Якщо номер починається з 0 800 або +380 800, це зазвичай номер компанії. Такі дзвінки безплатні для абонентів і часто пов'язані з рекламою чи сервісною підтримкою.

Якщо ви не очікуєте дзвінка, краще не відповідати. Часто це спроба щось вам продати або зібрати інформацію.

Повторні виклики

Деякі спамери можуть дзвонити кілька разів поспіль, намагаючись викликати вашу цікавість.

Якщо номер невідомий, краще ігнорувати виклик. Можна перевірити номер у спеціальному додатку або чекати повідомлення.

Що робити, якщо все ж узяли слухавку

Якщо ви вирішили відповісти, дотримуйтеся кількох правил:

не говоріть першим — зачекайте, поки співрозмовник заговорить. Це може бути автоматичний бот, що збирає інформацію;

не називайте себе і не говоріть "Так" — будь-які особисті дані можуть бути використані у шахрайських схемах;

при перших підозрах припиняйте розмову — якщо вас просять назвати особисту інформацію або підтвердити дані, краще одразу завершити дзвінок.

Якщо вам потрібно подзвонити з чужого номера другу чи родичу, спершу відправте SMS. Це допоможе уникнути непорозумінь і зайвих хвилювань.

Нагадаємо, користувачі смартфонів щодня отримують безліч сповіщень, які можуть відвертати увагу від справ. Ігнорувати їх повністю не вийде, оскільки деякі можуть бути корисними. На iPhone є функція, яка допоможе налаштувати вібрацію на пріоритетні сповіщення та дзвінки.

Також ми писали, що іноді користувачі можуть стикатися з проблемою автоматичного скидання дзвінка під час виклику. Є низка причин, які викликають цю проблему, а також способи, щоб усунути її.