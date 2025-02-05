Трубку лучше не брать — какие номера телефонов должны настораживать

Мужчина держит смартфон в руке. Фото: Freepik

Ежедневно миллионы людей сталкиваются с незнакомыми номерами. Стоит ли отвечать? Ведь на другом конце могут быть как мошенники, так и реальные люди.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как по номеру определить, что лучше не брать трубку.

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Почему номер на экране не всегда реальный

Современные IP-технологии позволяют подменять номера, создавая иллюзию, что звонок поступает с местного или международного телефона. Это означает, что звонок может быть как из вашего города, так и с другого конца света.

Звонки из других стран

Если номер начинается с кода страны, отличного от +380, стоит насторожиться. Международные номера могут использоваться как законно (например, если вы оставили свой контакт на международных сайтах), так и мошенниками.

Некоторые компании используют зарубежные номера для связи с клиентами. Однако если вам сообщают о выигрыше или предлагают что-то подозрительное — это повод быть осторожным. Если вы не ожидаете звонков от родственников или знакомых из-за рубежа, скорее всего, это спам или мошенничество.

Звонки с киевских номеров

Номера с кодом +380 (44) принадлежат Киеву, и ими пользуются как государственные учреждения и компании, так и рекламные службы.

Если вы не живете в Киеве и не ожидаете звонка, скорее всего, это спам. Особенно, если вам предлагают странные услуги или задают вопросы о личных данных.

Звонки без определенного номера

Если вместо номера отображается "Неизвестный" или "Без номера", это причина для беспокойства. Чаще всего такие звонки используют мошенники, скрывающие свой номер.

Рекомендовано не отвечать на такие вызовы. Если звонок действительно важен, человек, скорее всего, позвонит с открытого номера или напишет сообщение.

Бесплатные номера компаний

Если номер начинается с 0 800 или +380 800, это обычно номер компании. Такие звонки бесплатные для абонентов и часто связаны с рекламой или сервисной поддержкой.

Если вы не ожидаете звонка, лучше не отвечать. Часто это попытка что-то вам продать или собрать информацию.

Повторные вызовы

Некоторые спамеры могут звонить несколько раз подряд, пытаясь вызвать ваше любопытство.

Если номер неизвестен, лучше игнорировать вызов. Можно проверить номер в специальном приложении или ждать сообщения.

Что делать, если все же взяли трубку

Если вы решили ответить, придерживайтесь нескольких правил:

не говорите первым — подождите, пока собеседник заговорит. Это может быть автоматический бот, собирающий информацию;

не называйте себя и не говорите "Да" — любые личные данные могут быть использованы в мошеннических схемах;

при первых подозрениях прекращайте разговор — если вас просят назвать личную информацию или подтвердить данные, лучше сразу завершить звонок.

Если вам нужно позвонить с чужого номера другу или родственнику, сначала отправьте SMS. Это поможет избежать недоразумений и лишних волнений.

Напомним, пользователи смартфонов ежедневно получают множество уведомлений, которые могут отвлекать внимание от дел. Игнорировать их полностью не получится, поскольку некоторые могут быть полезными. На iPhone есть функция, которая поможет настроить вибрацию на приоритетные оповещения и звонки.

Также мы писали, что иногда пользователи могут сталкиваться с проблемой автоматического сброса звонка во время вызова. Есть ряд причин, которые вызывают эту проблему, а также способы, чтобы устранить ее.