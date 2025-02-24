Как распознать телефонных мошенников — услышав эти фразы, бросайте трубку

Мужчина в капюшоне без лица разговаривает по телефону. Фото: Freepik

Распознать злоумышленников во время телефонного разговора можно по нескольким характерным выражениям. Если хотя бы одна из них прозвучала, лучше сразу положить трубку.

О том, как действуют телефонные мошенники и почему их фразы свидетельствуют о возможной афере, пишет GSMinfo.

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"Кто-то пытается оформить на ваше имя кредит"

Мошенники обычно давят на страх и создают ощущение срочности. Они могут убеждать, что кто-то вот-вот получит доступ к вашим деньгам, заставляя жертву быстро действовать — переводить средства или раскрывать секретные данные банковской карты. В реальности настоящие сотрудники банков не делают звонков с подобными сообщениями и при необходимости сами отклоняют подозрительные заявки на кредит.

"Срок действия вашей SIM-карты/договора заканчивается"

Еще одна распространенная схема — мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора и требуют "продлить действие" SIM-карты или договора. Обычно просят назвать код из SMS, вроде бы нужный для активации, но на самом деле он открывает злоумышленникам доступ к вашему аккаунту. Настоящие операторы не присылают такие запросы — договор с клиентом действует, пока вы сами его не разорвете или не нарушите правила пользования.

"Кто-то пытается войти в ваш аккаунт"

Если неизвестный звонит и утверждает, что кто-то пытается взломать, например, вашу учетную запись в "Дії", сразу завершайте разговор. Система безопасности таких платформ сама блокирует подозрительную активность, а пользователю обычно приходит только письмо или SMS-сообщение с просьбой изменить пароль. Настоящие работники не будут звонить, чтобы предупреждать о безрезультатной попытке взлома.

"Мы заметили подозрительную активность на вашем счете"

У банков существуют автоматизированные механизмы безопасности. Если возникает сомнительная операция, система самостоятельно может заблокировать счет, а владелец узнает об этом через SMS или попытавшись рассчитаться картой. Обычно именно клиент первым связывается с банком, а не наоборот. Если банк и звонит, то ограничивается простыми вопросами, на которые можно ответить "да" или "нет", без требования раскрыть свои данные или коды из SMS.

"Этот разговор конфиденциальный — никому не сообщайте о нем"

Телефонные мошенники запрещают жертве рассказывать о звонке посторонним, чтобы человек не успел проконсультироваться и раскрыть обман. Чаще всего они выдают себя за работников банка или полиции и даже пугают ответственностью за разглашение "секретной информации". Иногда ссылаются на законы, касающиеся банковской тайны, однако эти нормы регулируют работу настоящих работников, а не клиентов.

"Нужно перевести деньги на безопасный счет"

Последний шаг мошеннической схемы — требовать перевести средства на "специальный" или "защищенный" счет. Злоумышленники оправдывают это якобы угрозой потери денег, но на самом деле такого счета не существует — вас просто пытаются выманить перевести сбережения мошенникам, которые впоследствии исчезают с ними.

Напомним, все чаще телефонные мошенники выдают себя за представителей банков, мобильных операторов и даже государственных учреждений. Первое, что рекомендуют делать специалисты, — это никогда не говорить в таких разговорах "да".

Также мы писали, что ежедневно люди получают на свои телефоны звонки с незнакомых номеров. Можно задуматься, стоит ли отвечать на них, поскольку на другом конце могут быть как мошенники, так и реальные люди.