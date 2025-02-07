Може коштувати грошей — чому не можна відповідати "так" на дзвінки з незнайомих номерів

Чоловік у капюшоні зі смартфоном і банківською карткою. Фото: Freepik

Шахраї все частіше телефонують, видаючи себе за представників банків, мобільних операторів або навіть державних установ. Фахівці з безпеки рекомендують ніколи не відповідати на такі дзвінки словом "так".

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому це важливо, і які ризики несе така відповідь.

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Як шахраї отримують ваш номер

Ваш мобільний номер може потрапити до рук зловмисників різними шляхами. Наприклад, витоки баз даних трапляються через служби доставки, інтернет-магазини, мобільних операторів, сайти чи навіть банки.

Однак шахраї не завжди намагаються відразу викрасти гроші. Іноді їхня мета — зібрати додаткову інформацію: ім'я, вік і, що особливо важливо, ваш голос.

Чому не можна говорити "так"

Сучасні технології біометрії дозволяють ідентифікувати особу за голосом. Банки використовують голосові відбитки для підтвердження фінансових операцій. Якщо шахраї записують вашу розмову, вони можуть створити "зліпок голосу" і використовувати його для обману систем безпеки.

При цьому небезпечне не тільки слово "так". Шахраї можуть змусити людину вимовити фрази на кшталт "я підтверджую", а також назвати своє ім'я, прізвище та інші особисті дані.

Більшість людей автоматично відповідають "так" на дзвінок, навіть не замислюючись, хто саме їм телефонує. Це робить їх легкою мішенню для шахраїв.

Як убезпечити себе

Фахівці з кібербезпеки рекомендують встановлювати програми для блокування дзвінків з невідомих номерів. Однак не всім підходить такий метод, адже можна випадково проґавити важливий дзвінок.

Проте можна використовувати альтернативні заходи безпеки:

не починайте розмову зі слова "так". Найкраще відповідати "алло" або просто чекати, що скаже співрозмовник;

якщо ви сумніваєтесь у чесності дзвінка, краще припинити розмову;

уникайте називати особисті дані та підтверджувальні фрази.

Чи може запис голосу дати шахраям доступ до банку

Попри те, що існує ризик використання записаного голосу, банківські системи безпеки зазвичай мають додаткові рівні перевірки. Проте нехтувати обережністю не варто. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, тому варто бути пильними та слідувати простим правилам безпеки.

Нагадаємо, дуже часто на телефони надходять дзвінки з незнайомих номерів. Кожен замислюється, чи потрібно відповідати на них, оскільки там можуть бути як шахраї, так і реальні люди.

Також ми писали, що телефонні шахраї постійно вигадують нові способи виманювання грошей. Важливо завжди перевіряти номери, з яких надходять дзвінки.