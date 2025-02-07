Может стоить денег — почему нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров

Мужчина в капюшоне со смартфоном и банковской карточкой. Фото: Freepik

Мошенники все чаще звонят, выдавая себя за представителей банков, мобильных операторов или даже государственных учреждений. Специалисты по безопасности рекомендуют никогда не отвечать на такие звонки словом "да".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему это важно, и какие риски несет такой ответ.

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Как мошенники получают ваш номер

Ваш мобильный номер может попасть в руки злоумышленников разными путями. Например, утечки баз данных случаются через службы доставки, интернет-магазины, мобильных операторов, сайты или даже банки.

Однако мошенники не всегда пытаются сразу похитить деньги. Иногда их цель — собрать дополнительную информацию: имя, возраст и, что особенно важно, ваш голос.

Почему нельзя говорить "да"

Современные технологии биометрии позволяют идентифицировать личность по голосу. Банки используют голосовые отпечатки для подтверждения финансовых операций. Если мошенники записывают ваш разговор, они могут создать "слепок голоса" и использовать его для обмана систем безопасности.

При этом опасно не только слово "да". Мошенники могут заставить человека произнести фразы вроде "я подтверждаю", а также назвать свое имя, фамилию и другие личные данные.

Большинство людей автоматически отвечают "да" на звонок, даже не задумываясь, кто именно им звонит. Это делает их легкой мишенью для мошенников.

Как обезопасить себя

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют устанавливать программы для блокировки звонков с неизвестных номеров. Однако не всем подходит такой метод, ведь можно случайно пропустить важный звонок.

Однако можно использовать альтернативные меры безопасности:

не начинайте разговор со слова "да". Лучше всего отвечать "алло" или просто ждать, что скажет собеседник;

если вы сомневаетесь в честности звонка, лучше прекратить разговор;

избегайте называть личные данные и подтверждающие фразы.

Может ли запись голоса дать мошенникам доступ к банку

Несмотря на то, что существует риск использования записанного голоса, банковские системы безопасности обычно имеют дополнительные уровни проверки. Однако пренебрегать осторожностью не стоит. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому стоит быть бдительными и следовать простым правилам безопасности.

Напомним, очень часто на телефоны поступают звонки с незнакомых номеров. Каждый задумывается, нужно ли отвечать на них, поскольку там могут быть как мошенники, так и реальные люди.

Также мы писали, что телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы выманивания денег. Важно всегда проверять номера, с которых поступают звонки.