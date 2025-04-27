Небезпечні телефонні номери — на які з них категорично не можна відповідати

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Unsplash

Сьогодні смартфон став безальтернативним помічником у справах і спілкуванні, однак саме через нього українці дедалі частіше потрапляють у тенета телефонних шахраїв. Правоохоронці працюють над протидією, проте загроза все ще залишається високою.

Про те, як розпізнати ризикований виклик та вберегтися від небажаних витрат, пише ТСН.ua.

Реклама

Читайте також:

Які номери мають викликати підозру

Пильності потребують дзвінки, які приходять із міжнародних кодів, адже кожна секунда такого з'єднання тарифікується за правилами міжнародного зв'язку. Бачите на екрані "+1" — знайте, що це США, і непередбачені витрати гарантовані.

Обачливість знадобиться й тоді, коли телефонує невідомий український номер: за ним може ховатися агресивна реклама або шахрайська схема. Подібну настороженість варто проявляти й щодо "коротких" номерів на кшталт 700 чи 800. Хоч вони й належать легальним комерційним сервісам, найчастіше дзвінок обертається банальним спамом або ретельно підготовленою аферою.

Не менш сумнівними є виклики з цифрами формату +3800. Так телефонують організації — зазвичай із пропозицією опитування чи з'ясування персональних даних. Якщо на такий дзвінок ви не чекали, краще проігноруйте його. Окрема категорія — дзвінки через месенджери. Саме в них, за спостереженнями кіберполіції, шахраї сьогодні найактивніше тестують свої нові схеми.

Ще одна поширена тактика — підміна лише однієї-двох цифр у номері відомої компанії або банку. Візуальна схожість заспокоює жертву, тож уважно звіряйте кожну цифру: справжні установи ніколи не телефонують із "схожих" номерів.

Коли новий номер стає старою проблемою

Часто телефон прив'язують до банківських рахунків, соцмереж чи маркетплейсів. Тому, обираючи "красивий" номер, можна успадкувати як чужі борги, так і доступ до конфіденційних сервісів. Оператори регулярно реанімують утрачені або невикористовувані номери, після чого продають їх новим абонентам. Тож перш ніж змінювати номер, переконайтеся, що він не містить "багажу" минулого власника.

У разі сумніву краще перетелефонуйте самі за офіційним номером компанії або проконсультуйтеся з оператором — кілька зайвих секунд можуть уберегти від серйозних неприємностей.

Нагадаємо, дуже легко розпізнати зловмисників під час телефонної розмови. Деякі характерні вирази видають їх, і якщо бодай одна з них пролунала, краще одразу покласти слухавку.

Також ми писали, що зазвичай шахраї видають себе за представників банків, мобільних операторів та інших установ. Головне правило у таких дзвінках — ніколи не відповідати на них словом "так".