Телефонні дзвінки, під час яких мовчать — чому вони небезпечні та як діяти

Білий домашній телефон зі знятою трубкою. Фото: Unsplash

Останнім часом українці дедалі частіше помічають виклики з незнайомих номерів, після яких у слухавці панує тиша, а потім з'єднання обривається. У чому сенс так званих "німих" дзвінків і чому краще їх ігнорувати?

Про це пише ТСН.

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"Німі" дзвінки — один із поширених прийомів телефонних шахраїв. Ви приймаєте виклик, але на іншому кінці ніхто не розмовляє, а за кілька секунд чи хвилин дзвінок припиняється.

Чому шахраї це роблять? Як правило, телефонне шахрайство сьогодні є розгалуженою індустрією з власними кол-центрами й великою кількістю фахівців: хакерів, психологів, збирачів персональних даних, програмістів і навіть тих, хто продає бази телефонних номерів. Саме тому "німі" дзвінки зазвичай мають дві основні цілі:

перевірка актуальності номера — якщо абонент підіймає слухавку, це підтверджує, що номер активний і ним користуються. Згодом шахраї можуть використати його для подальших махінацій;

запис голосу потенційної жертви — намагаючись з'ясувати, хто телефонує, людина вимовляє кілька фраз. Цього мінімуму шахраям вистачає, щоб надалі за допомогою штучного інтелекту зімітувати голос і застосувати його в різних схемах.

Іноді після вашої короткої відповіді шахраї можуть одразу скинути дзвінок, сподіваючись, що ви перетелефонуєте. У такому разі з рахунку можуть зникнути гроші (інколи досить велика сума).

Як уберегтися від "німих" викликів

Найпростіший спосіб уникнути ризику — не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. Якщо це справді шахрай, йому не цікаві номери, де не підіймають слухавку.

Утім, ніхто не може дати 100% гарантію, що всі незнайомі дзвінки надходять виключно від аферистів. Це може бути близький, у якого розрядився телефон, або хтось, хто втратив свій номер. Тому рішення, відповідати чи ні, приймаєте ви.

Проте, якщо ви почули тишу на іншому кінці, краще одразу перервати розмову — так аферистам буде складніше записати ваш голос. Також варто додати підозрілий номер до "чорного списку", аби його власник більше не міг телефонувати вам.

Нагадаємо, втратити профіль в Telegram — це великий стрес для кожного користувача, особливо якщо його зламали шахраї. Проте не варто одразу піддаватися паніці, оскільки є ймовірність повернути акаунт.

Також ми писали, що телефонних шахраїв можна розпізнати за кількома характерними виразами. Якщо ж одна з них пролунала під час виклику, необхідно одразу покласти слухавку.