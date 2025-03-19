Шахраї зламали профіль у Telegram — чи можна повернути та відновити повідомлення

Іконка додатка Telegram на екрані смартфона. Фото: Flickr

Втрата доступу до свого профілю в Telegram може стати справжнім стресом для кожного користувача. Зловмисники активно діють у месенджері та за допомогою нехитрих маніпуляцій забирають акаунти українців. Не варто панікувати одразу, якщо сталася така ситуація, адже ще можна спробувати повернути свій акаунт.

Про це пише ТСН.

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Як зрозуміти, що зламали акаунт в Telegram

Не завжди користувач може помітити, що контроль над його акаунтом є ще в когось. Певні ознаки допоможуть зрозуміти, що ваш профіль в Telegram дійсно зламали:

постійно викидає з профілю — на пристроях, де було здійснено вхід, потрібно повторно проходити авторизацію;

незвична активність — можуть бути вимкнені або увімкнені функції, яких ви ніколи не торкалися, або з'являтися повідомлення, які ви ніколи не відправляли;

отримання сповіщення про спробу входу на іншому пристрої та в новому місці;

активність на невідомих пристроях — можна переглянути всі активні сеанси в "Приватність і безпека" — "Показати всі сеанси" та завершити ті, які починали не ви.

Як діють зловмисники в Telegram

Розуміння методів зловмисників дозволить захистити свій профіль.

Приклад повідомлення від зловмисників в Telegram. Фото: скриншот

Зазвичай вони використовують такі методи:

фішинг — створюють повідомлення із посиланнями, маскуючи їх під офіційні. У таких посиланнях міститься зловмисна програма, через яку отримується доступ до ваших даних;

маніпуляція — змушують добровільно поділитися своїми даними через розсилання прохань від знайомих вам людей. Наприклад, вони можуть попросити проголосувати на конкурсі малюнків за їхню дитину;

шкідливе програмне забезпечення — не відкривайте будь-які повідомлення, які містять сумнівні посилання або файли;

підбирання пароля — в Telegram можна захистити свій профіль паролем, проте якщо ви використали надто простий, його можуть підібрати.

Що робити, якщо зламали профіль в Telegram

Перш за все, спробуйте відкрити месенджер на іншому пристрої, де збереглася авторизація. Якщо у вас вийшло, потрібно виконати такі дії:

відкрийте налаштування та перейдіть до розділу "Активні сесії" чи "Пристрої";

перегляньте з яких пристроїв здійснено вхід;

якщо виявили, що є незвична активність, одразу натискайте "Завершити всі ваші сеанси";

змініть пароль, комбінуючи букви, цифри й спеціальні символи (використовуйте лише ті паролі, які не пов'язані з датами народження, іменами тощо);

увімкніть двофакторну автентифікацію;

зверніться до служби підтримки Telegram та опишіть свою проблему, якщо самостійно відновити доступ до акаунта не вийшло.

Якщо ви не можете зайти у свій Telegram, можна повторити спробу вночі, коли активність шахраїв буде нижчою.

На жаль, завершити всі сеанси не завжди вдається, оскільки Telegram не дозволяє видаляти ті пристрої, що були додані щойно.

Якщо всі дії не дали бажаного результату, залишається лише забути про всі канали та повідомлення і видалити свій профіль назавжди. Також не забудьте повідомити всіх знайомих у соціальних мережах про те, що вас було зламано. Так вони будуть попереджені, що від вашого імені можуть надходити зловмисні повідомлення.

Нагадаємо, месенджер Telegram постійно розвивається, поповнюючись новими функціями для користувачів. Найближчими місяцями очікуються глобальні оновлення, які покращать досвід користування.

Також ми писали, що в Telegram вигадали нову шахрайську схему, яка дозволяє отримати доступ до облікового запису. Користувачі отримують повідомлення щодо "подарунка" з передплатою Premium.