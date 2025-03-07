У Telegram виявили вірус EvilLoader, який маскується під відео — як захиститися

Застосунок Telegram на екрані смартфона. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кібербезпекова спільнота знову б'є на сполох щодо безпеки в Telegram для Android. Нещодавно виявлена вразливість, відома як EvilLoader (продовження раніше зафіксованої EvilVideo), дозволяє зловмисникам маскувати шкідливе програмне забезпечення під звичайний відеофайл та спонукати користувачів завантажувати його з підроблених джерел.

Про це пише Android Police.

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Як працює нова схема

За словами дослідника безпеки 0x6rss, зловмисники поширюють файли, що нагадують цілком нешкідливі відео. Насправді ж усередині них вбудовано прихований файл із розширенням .htm.

Коли користувач намагається відтворити "відео", виникає помилка з повідомленням про неможливість програвання в застосунку, після чого Telegram пропонує відкрити файл через "зовнішній браузер". Саме на цьому етапі активується шкідливий код: він може показати фальшиву сторінку Google Play та спонукати до завантаження шкідливого ПЗ, одночасно розкриваючи IP-адресу жертви.

CVE-2024-7014 Return:

Attackers can send messages disguised as fake videos via Telegram, tricking you into downloading malware or exposing your IP address.

Blog: https://t.co/f4PbUwcIYJ

Check PoC: https://t.co/XBUeSnvMQb pic.twitter.com/Ja4YfuRqsc — 0x6rss (@0x6rss) March 4, 2025

Цей механізм базується на попередньому експлойті EvilVideo, виправленому ще влітку. Проте EvilLoader, як свідчать фахівці, досі не закритий у версії Telegram 11.7.4 build і продається на підпільних форумах, починаючи щонайменше з 15 січня 2025 року.

Як убезпечитися від EvilLoader

Поширення EvilLoader цілком можливе лише за умови, що користувач сам дозволив установку програм із невідомих джерел у налаштуваннях браузера за замовчуванням. Тож, поки Telegram не випустить оновлення з виправленням, рекомендується вимкнути встановлення з неперевірених джерел:

перейдіть у "Налаштування" на своєму Android-пристрої;

натисніть "Додатки";

перейдіть у налаштування спеціального доступу;

перейдіть до пункту "Встановлення невідомих додатків".

Виберіть свій браузер за замовчуванням і відключіть перемикач "Дозволити з цього джерела". Таким чином, ви ускладните завдання кіберзловмисникам і зменшите ризики зараження шкідливим ПЗ. До моменту виходу офіційного виправлення важливо дотримуватися обережності та уважно перевіряти будь-які файли, отримані навіть від знайомих контактів у Telegram.

Нагадаємо, Telegram готується впровадити нову функцію, яка дозволить зробити коментарі під публікаціями у каналах платними для користувачів. Оновлення планується додати вже протягом найближчих місяців після успішного тестування.

Також ми писали, що розробники Telegram інтегрували в месенджер штучний інтелект. Він допомагає шукати наліпки, копіювати посилання на конкретні моменти у відео та багато іншого.