В Telegram обнаружили вирус EvilLoader, который маскируется под видео — как защититься

Приложение Telegram на экране смартфона. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сообщество кибербезопасности снова бьет тревогу по поводу безопасности в Telegram для Android. Недавно обнаруженная уязвимость, известная как EvilLoader (продолжение ранее зафиксированной EvilVideo), позволяет злоумышленникам маскировать вредоносное программное обеспечение под обычный видеофайл и побуждать пользователей загружать его из поддельных источников.

Об этом пишет Android Police.

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По словам исследователя безопасности 0x6rss, злоумышленники распространяют файлы, напоминающие вполне безобидные видео. На самом деле внутри них встроен скрытый файл с расширением .htm.

Когда пользователь пытается воспроизвести "видео", возникает ошибка с сообщением о невозможности проигрывания в приложении, после чего Telegram предлагает открыть файл через "внешний браузер". Именно на этом этапе активируется вредоносный код: он может показать фальшивую страницу Google Play и побудить к загрузке вредоносного ПО, одновременно раскрывая IP-адрес жертвы.

CVE-2024-7014 Return:

Злоумышленники могут отправлять сообщения, замаскированные под поддельные видеоролики через Telegram, обманом заставляя вас скачать вредоносное ПО или раскрывая ваш IP-адрес.

Блог: https://t.co/f4PbUwcIYJ

Проверить PoC: https://t.co/XBUeSnvMQb pic.twitter.com/Ja4YfuRqsc - 0x6rss (@0x6rss) 4 марта 2025 года

Этот механизм базируется на предыдущем эксплойте EvilVideo, исправленном еще летом. Однако EvilLoader, как свидетельствуют специалисты, до сих пор не закрыт в версии Telegram 11.7.4 build и продается на подпольных форумах, начиная как минимум с 15 января 2025 года.

Как обезопасить себя от EvilLoader

Распространение EvilLoader вполне возможно только при условии, что пользователь сам разрешил установку программ из неизвестных источников в настройках браузера по умолчанию. Поэтому, пока Telegram не выпустит обновление с исправлением, рекомендуется отключить установку из непроверенных источников:

перейдите в "Настройки" на своем Android-устройстве;

нажмите "Приложения";

перейдите в настройки специального доступа;

перейдите в пункт "Установка неизвестных приложений".

Выберите свой браузер по умолчанию и отключите переключатель "Разрешить из этого источника". Таким образом, вы усложните задачу киберзлоумышленникам и уменьшите риски заражения вредоносным ПО. До момента выхода официального исправления важно соблюдать осторожность и внимательно проверять любые файлы, полученные даже от знакомых контактов в Telegram.

Напомним, Telegram готовится внедрить новую функцию, которая позволит сделать комментарии под публикациями в каналах платными для пользователей. Обновление планируется добавить уже в течение ближайших месяцев после успешного тестирования.

Также мы писали, что разработчики Telegram интегрировали в мессенджер искусственный интеллект. Он помогает искать наклейки, копировать ссылки на конкретные моменты в видео и многое другое.