В Telegram з'являться платні повідомлення — функцію виявили на тестовому сервері

Смартфон з застосунком Telegram в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Telegram готується до запуску нової функції, яка дозволить зробити коментарі під публікаціями платними. Згідно з інформацією, месенджер проводить тестування платних повідомлень саме у публічних групах, що пов'язані з каналами.

Про це повідомляють користувачі у Telegram-каналах.

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За попередніми даними, адміністратори каналів зможуть активувати платний режим для коментарів під своїми публікаціями. Наразі не розкрито, чи користувачам доведеться сплачувати за кожне повідомлення окремо, або ж передбачено підписку на послугу.

Платні повідомлення в месенджері Telegram. Фото: Telegram

Також поки що невідомо, коли нововведення з'явиться у повному обігу.

Нагадаємо, в Telegram постійно з'являються нові функції, які покращують досвід користування. Спілкування стає простішим та зручнішим, проте не всі знають про більшість функцій, які можуть додати ще більше комфорту.

Також ми писали, що хоча Telegram Premium не є обов'язковим форматом передплати, він надає доступ до розширених функцій месенджера. Можливість придбання підписки варто розглянути людям, які ведуть свій бізнес або просто зацікавлені у розширених можливостях застосунку.