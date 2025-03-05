В Telegram з'явиться багато нових функцій — що очікувати найближчим часом

Застосунок Telegram в магазині App Store. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images

Месенджер Telegram продовжує постійно розвиватися та пропонувати користувачам нові функції та можливості. Очікується, що більшість із них можуть з'явитися вже найближчими місяцями.

Про те, які нововведення варто очікувати в Telegram, пише РБК-Україна.

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Платні повідомлення в групах

Днями з'явилася інформація, що у застосунку тестують можливість надсилати платні повідомлення в спеціальні групи. Власники таких каналів зможуть самостійно встановлювати розмір плати за повідомлення, а максимальна сума становитиме 10 000 "зірок", які є внутрішньою валютою Telegram.

Таке оновлення може стати новим способом монетизації для адміністраторів спільнот, проте поки ця модель має досить сумнівний вигляд, оскільки не всі користувачі її приймуть.

Нова система захисту від шахраїв

Одне з найголовніших оновлень — відображення розширеної інформації про незнайомі контакти. Перш ніж розпочати спілкування, користувачі побачать такі дані:

країну реєстрації номера;

дату реєстрації акаунта в Telegram;

загальні групи з цим користувачем;

наявність офіційної верифікації профілю.

Останнім часом спостерігається підвищення активності шахраїв у месенджері, тому така функція допоможе у боротьбі з ними й дозволить користувачам більш усвідомлено підходити до спілкування з незнайомими контактами, знижуючи або зовсім уникаючи ризиків.

Підтримка Chromecast для фото і відео

В Telegram планується додати підтримку функції Chromecast, яка призначена для трансляції фотографій та відео на великі екрани телевізорів. Якщо користувач ділиться великою кількістю медіаконтенту в месенджері, він зможе переглядати його у зручнішому форматі без використання сторонніх додатків.

Використання "зірок" для купівлі Premium

В Telegram внутрішню валюту, "зірки", можна отримувати, вигравати та купувати, отримуючи додаткові можливості. Користувачі зможуть використовувати їх для купівлі Telegram Premium та виводити через сервіс Fragment.

Візуальні зміни та NFT-фони

Також варто відзначити візуальні зміни: користувачі зможуть встановлювати фон профілю із зображенням NFT-подарунка. При встановленні такого подарунка як статусу він відображатиметься у профілі, а також користувачі зможуть закріплювати його у своєму профілі, щоб надати йому індивідуальності.

Нагадаємо, в Telegram планують запустити нову функцію, яка дозволить зробити коментарі під публікаціями платними. Очікується, що оновлення стосуватиметься саме публічних груп та каналів.

Також ми писали, що в Telegram інтегрували штучний інтелект. Він дозволяє шукати наліпки, копіювати посилання на конкретний момент у відео та встановлювати обкладинки для відеозаписів і багато іншого.