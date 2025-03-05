В Telegram появится много новых функций — что ожидать в ближайшее время

Приложение Telegram в магазине App Store. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images

Мессенджер Telegram продолжает постоянно развиваться и предлагать пользователям новые функции и возможности. Ожидается, что большинство из них могут появиться уже в ближайшие месяцы.

О том, какие нововведения стоит ожидать в Telegram, пишет РБК-Украина.

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Платные сообщения в группах

На днях появилась информация, что в приложении тестируют возможность отправлять платные сообщения в специальные группы. Владельцы таких каналов смогут самостоятельно устанавливать размер платы за сообщение, а максимальная сумма составит 10 000 "звезд", которые являются внутренней валютой Telegram.

Такое обновление может стать новым способом монетизации для администраторов сообществ, однако пока эта модель выглядит довольно сомнительно, поскольку не все пользователи ее примут.

Новая система защиты от мошенников

Одно из самых главных обновлений — отображение расширенной информации о незнакомых контактах. Прежде чем начать общение, пользователи увидят следующие данные:

страну регистрации номера;

дату регистрации аккаунта в Telegram;

общие группы с этим пользователем;

наличие официальной верификации профиля.

В последнее время наблюдается повышение активности мошенников в мессенджере, поэтому такая функция поможет в борьбе с ними и позволит пользователям более осознанно подходить к общению с незнакомыми контактами, снижая или вовсе избегая рисков.

Поддержка Chromecast для фото и видео

В Telegram планируется добавить поддержку функции Chromecast, которая предназначена для трансляции фотографий и видео на большие экраны телевизоров. Если пользователь делится большим количеством медиаконтента в мессенджере, он сможет просматривать его в более удобном формате без использования сторонних приложений.

Использование "звезд" для покупки Premium

В Telegram внутреннюю валюту, "звезды", можно получать, выигрывать и покупать, получая дополнительные возможности. Пользователи смогут использовать их для покупки Telegram Premium и выводить через сервис Fragment.

Визуальные изменения и NFT-фоны

Также стоит отметить визуальные изменения: пользователи смогут устанавливать фон профиля с изображением NFT-подарка. При установке такого подарка как статуса он будет отображаться в профиле, а также пользователи смогут закреплять его в своем профиле, чтобы придать ему индивидуальности.

Напомним, в Telegram планируют запустить новую функцию, которая позволит сделать комментарии под публикациями платными. Ожидается, что обновление будет касаться именно публичных групп и каналов.

Также мы писали, что в Telegram интегрировали искусственный интеллект. Он позволяет искать наклейки, копировать ссылки на конкретный момент в видео и устанавливать обложки для видеозаписей и многое другое.