Мошенники взломали профиль в Telegram — можно ли вернуть и восстановить сообщения

Иконка приложения Telegram на экране смартфона. Фото: Flickr

Потеря доступа к своему профилю в Telegram может стать настоящим стрессом для каждого пользователя. Злоумышленники активно действуют в мессенджере и с помощью нехитрых манипуляций забирают аккаунты украинцев. Не стоит паниковать сразу, если произошла такая ситуация, ведь еще можно попробовать вернуть свой аккаунт.

Об этом пишет ТСН.

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Как понять, что взломали аккаунт в Telegram

Не всегда пользователь может заметить, что контроль над его аккаунтом есть еще у кого-то. Определенные признаки помогут понять, что ваш профиль в Telegram действительно взломали:

постоянно выбрасывает из профиля — на устройствах, где был осуществлен вход, нужно повторно проходить авторизацию;

необычная активность — могут быть выключены или включены функции, которых вы никогда не касались, или появляться сообщения, которые вы никогда не отправляли;

получение уведомления о попытке входа на другом устройстве и в новом месте;

активность на неизвестных устройствах — можно просмотреть все активные сеансы в "Приватность и безопасность" — "Показать все сеансы" и завершить те, которые начинали не вы.

Как действуют злоумышленники в Telegram

Понимание методов злоумышленников позволит защитить свой профиль.

Пример сообщения от злоумышленников в Telegram. Фото: скриншот

Обычно они используют следующие методы:

фишинг — создают сообщения со ссылками, маскируя их под официальные. В таких ссылках содержится вредоносная программа, через которую получается доступ к вашим данным;

манипуляция — заставляют добровольно поделиться своими данными через рассылку просьб от знакомых вам людей. Например, они могут попросить проголосовать на конкурсе рисунков за их ребенка;

вредоносное программное обеспечение — не открывайте любые сообщения, которые содержат сомнительные ссылки или файлы;

подбор пароля — в Telegram можно защитить свой профиль паролем, однако если вы использовали слишком простой, его могут подобрать.

Что делать, если взломали профиль в Telegram

Прежде всего, попробуйте открыть мессенджер на другом устройстве, где сохранилась авторизация. Если у вас получилось, нужно выполнить следующие действия:

откройте настройки и перейдите в раздел "Активные сессии" или "Устройства";

просмотрите с каких устройств осуществлен вход;

если обнаружили, что есть необычная активность, сразу нажимайте "Завершить все ваши сеансы";

измените пароль, комбинируя буквы, цифры и специальные символы (используйте только те пароли, которые не связаны с датами рождения, именами и т.д.);

включите двухфакторную аутентификацию;

обратитесь в службу поддержки Telegram и опишите свою проблему, если самостоятельно восстановить доступ к аккаунту не получилось.

Если вы не можете зайти в свой Telegram, можно повторить попытку ночью, когда активность мошенников будет ниже.

К сожалению, завершить все сеансы не всегда удается, поскольку Telegram не позволяет удалять те устройства, которые были добавлены только что.

Если все действия не дали желаемого результата, остается только забыть обо всех каналах и сообщениях и удалить свой профиль навсегда. Также не забудьте сообщить всем знакомым в социальных сетях, что вы были взломаны. Так они будут предупреждены, что от вашего имени могут поступать злонамеренные сообщения.

Напомним, мессенджер Telegram постоянно развивается, пополняясь новыми функциями для пользователей. В ближайшие месяцы ожидаются глобальные обновления, которые улучшат опыт пользования.

Также мы писали, что в Telegram придумали новую мошенническую схему, которая позволяет получить доступ к учетной записи. Пользователи получают уведомления о "подарке" с подпиской Premium.