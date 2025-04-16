Телефонные звонки, во время которых молчат — почему они опасны и как действовать

Белый домашний телефон со снятой трубкой. Фото: Unsplash

В последнее время украинцы все чаще замечают вызовы с незнакомых номеров, после которых в трубке царит тишина, а затем соединение обрывается. В чем смысл так называемых "немых" звонков и почему лучше их игнорировать?

Об этом пишет ТСН.

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"Немые" звонки — один из распространенных приемов телефонных мошенников. Вы принимаете вызов, но на другом конце никто не разговаривает, а через несколько секунд или минут звонок прекращается.

Почему мошенники это делают? Как правило, телефонное мошенничество сегодня является разветвленной индустрией с собственными колл-центрами и большим количеством специалистов: хакеров, психологов, сборщиков персональных данных, программистов и даже тех, кто продает базы телефонных номеров. Именно поэтому "немые" звонки обычно имеют две основные цели:

проверка актуальности номера — если абонент поднимает трубку, это подтверждает, что номер активен и им пользуются. Впоследствии мошенники могут использовать его для дальнейших махинаций;

запись голоса потенциальной жертвы — пытаясь выяснить, кто звонит, человек произносит несколько фраз. Этого минимума мошенникам хватает, чтобы в дальнейшем с помощью искусственного интеллекта сымитировать голос и применить его в различных схемах.

Иногда после вашего короткого ответа мошенники могут сразу сбросить звонок, надеясь, что вы перезвоните. В таком случае со счета могут исчезнуть деньги (иногда достаточно большая сумма).

Как уберечься от "немых" вызовов

Самый простой способ избежать риска — не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Если это действительно мошенник, ему неинтересны номера, где не поднимают трубку.

Впрочем, никто не может дать 100% гарантию, что все незнакомые звонки поступают исключительно от аферистов. Это может быть близкий, у которого разрядился телефон, или кто-то, кто потерял свой номер. Поэтому решение, отвечать или нет, принимаете вы.

Однако, если вы услышали тишину на другом конце, лучше сразу прервать разговор — так аферистам будет сложнее записать ваш голос. Также стоит добавить подозрительный номер в "черный список", чтобы его владелец больше не мог звонить вам.

Напомним, потерять профиль в Telegram — это большой стресс для каждого пользователя, особенно если его взломали мошенники. Однако не стоит сразу поддаваться панике, поскольку есть вероятность вернуть аккаунт.

Также мы писали, что телефонных мошенников можно распознать по нескольким характерными выражениями. Если одно из них прозвучало во время вызова, необходимо сразу положить трубку.