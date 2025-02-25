З цих номерів дзвонять шахраї — що не можна казати, якщо взяли слухавку

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Кожен із нас хоча б раз стикався з тим, що телефонує невідомий номер і вимагає погасити борг, що не існує або терміново перерахувати кошти для "допомоги" родичу. З кожним роком злочинці вигадують нові схеми, аби обманути якомога більше людей. Найчастіше вони називаються співробітниками банку і випитують у жертви дані банківської картки.

Про те, які існують способи розпізнати, що вам дзвонить шахрай, пише УНІАН.

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Як діють телефонні аферисти

Зловмисники прагнуть, аби людина потрапила в емоційну пастку. Для цього вони можуть видавати себе за:

співробітників поліції або інших правоохоронних органів;

працівників ЖЕКу (комунальних служб);

банківських спеціалістів, які говорять про "проблеми з карткою";

знайомих чи родичів (за допомогою підроблених номерів).

Якщо сумніваєтеся, що дзвонять саме з тієї організації, про яку йдеться, ввічливо перепитайте та повідомте, що передзвоните за кілька хвилин. Потім розірвіть з'єднання й перевірте інформацію самостійно:

зателефонуйте родичам, якщо розмова стосувалася проблеми з ними;

зв'яжіться з менеджером банку, якщо йшлося про нібито карткові операції.

Які дані не можна повідомляти шахраям

Головне правило — не відповідати на запитання за "їхнім сценарієм" і не розповідати нічого конфіденційного. Шахраї мають заздалегідь продуманий план розмови. Якщо йти за їхньою логікою, можна:

ненароком відкрити особисту інформацію;

перейти за підозрілими посиланнями та встановити фейковий застосунок;

ввести дані банківської картки на підробленому сайті;

здійснити неусвідомлену оплату, перерахувавши гроші на рахунки злочинців.

Не варто:

повідомляти паролі чи коди з SMS;

розказувати про особисті або сімейні обставини;

надсилати копії документів, фотографії платіжних карток;

діяти нашвидкуруч і піддаватися тиску (типова фраза: "зараз до вас прийде працівник поліції, і потрібно передати йому гроші").

Будь-яка ситуація, де вас підштовхують до миттєвого рішення, має викликати сумнів та бажання спокійно все перевірити.

З яких номерів найчастіше телефонують шахраї

Немає універсального способу визначити небезпеку лише за самим номером, оскільки аферисти користуються платними програмами для підміни номера. Вони можуть зателефонувати навіть з номерів ваших близьких.

Однак слід бути особливо уважними, якщо:

надходить дзвінок зі стаціонарного київського коду +380(44) (для мешканців інших міст це часто шахраї);

телефонують із комерційних номерів, що починаються на +380(800) або +380(700). Такі номери можуть належати інтернет-магазинам, але також їх часто використовують спамери.

Варто пам'ятати, що головною зброєю проти шахраїв є уважність.

Нагадаємо, є кілька способів, які допоможуть розпізнати шахрая під час телефонної розмови. Будь-яка з фраз, які пролунають, повинна змусити вас кинути слухавку.

Також ми писали, що на телефони щодня надходить кілька дзвінків з незнайомих номерів. Варто замислитися, чи варто відповідати, оскільки на іншому кінці можуть бути як реальні люди, так і шахраї.