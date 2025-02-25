З цих номерів дзвонять шахраї — що не можна казати, якщо взяли слухавку

Телефонують шахраї — як діяти, аби не потрапити в їхню пастку
Кожен із нас хоча б раз стикався з тим, що телефонує невідомий номер і вимагає погасити борг, що не існує або терміново перерахувати кошти для "допомоги" родичу. З кожним роком злочинці вигадують нові схеми, аби обманути якомога більше людей. Найчастіше вони називаються співробітниками банку і випитують у жертви дані банківської картки.
Про те, які існують способи розпізнати, що вам дзвонить шахрай, пише УНІАН.
Як діють телефонні аферисти
Зловмисники прагнуть, аби людина потрапила в емоційну пастку. Для цього вони можуть видавати себе за:
- співробітників поліції або інших правоохоронних органів;
- працівників ЖЕКу (комунальних служб);
- банківських спеціалістів, які говорять про "проблеми з карткою";
- знайомих чи родичів (за допомогою підроблених номерів).
Якщо сумніваєтеся, що дзвонять саме з тієї організації, про яку йдеться, ввічливо перепитайте та повідомте, що передзвоните за кілька хвилин. Потім розірвіть з'єднання й перевірте інформацію самостійно:
- зателефонуйте родичам, якщо розмова стосувалася проблеми з ними;
- зв'яжіться з менеджером банку, якщо йшлося про нібито карткові операції.
Які дані не можна повідомляти шахраям
Головне правило — не відповідати на запитання за "їхнім сценарієм" і не розповідати нічого конфіденційного. Шахраї мають заздалегідь продуманий план розмови. Якщо йти за їхньою логікою, можна:
- ненароком відкрити особисту інформацію;
- перейти за підозрілими посиланнями та встановити фейковий застосунок;
- ввести дані банківської картки на підробленому сайті;
- здійснити неусвідомлену оплату, перерахувавши гроші на рахунки злочинців.
Не варто:
- повідомляти паролі чи коди з SMS;
- розказувати про особисті або сімейні обставини;
- надсилати копії документів, фотографії платіжних карток;
- діяти нашвидкуруч і піддаватися тиску (типова фраза: "зараз до вас прийде працівник поліції, і потрібно передати йому гроші").
Будь-яка ситуація, де вас підштовхують до миттєвого рішення, має викликати сумнів та бажання спокійно все перевірити.
З яких номерів найчастіше телефонують шахраї
Немає універсального способу визначити небезпеку лише за самим номером, оскільки аферисти користуються платними програмами для підміни номера. Вони можуть зателефонувати навіть з номерів ваших близьких.
Однак слід бути особливо уважними, якщо:
- надходить дзвінок зі стаціонарного київського коду +380(44) (для мешканців інших міст це часто шахраї);
- телефонують із комерційних номерів, що починаються на +380(800) або +380(700). Такі номери можуть належати інтернет-магазинам, але також їх часто використовують спамери.
Варто пам'ятати, що головною зброєю проти шахраїв є уважність.
Нагадаємо, є кілька способів, які допоможуть розпізнати шахрая під час телефонної розмови. Будь-яка з фраз, які пролунають, повинна змусити вас кинути слухавку.
Також ми писали, що на телефони щодня надходить кілька дзвінків з незнайомих номерів. Варто замислитися, чи варто відповідати, оскільки на іншому кінці можуть бути як реальні люди, так і шахраї.
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