С этих номеров звонят мошенники — что нельзя говорить, если взяли трубку

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тем, что звонит неизвестный номер и требует погасить несуществующий долг или срочно перечислить средства для "помощи" родственнику. С каждым годом преступники придумывают новые схемы, чтобы обмануть как можно больше людей. Чаще всего они называются сотрудниками банка и выпытывают у жертвы данные банковской карты.

О том, какие существуют способы распознать, что вам звонит мошенник, пишет УНИАН.

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Злоумышленники стремятся, чтобы человек попал в эмоциональную ловушку. Для этого они могут выдавать себя за:

сотрудников полиции или других правоохранительных органов;

работников ЖЭКа (коммунальных служб);

банковских специалистов, которые говорят о "проблемах с карточкой";

знакомых или родственников (с помощью поддельных номеров).

Если сомневаетесь, что звонят именно из той организации, о которой идет речь, вежливо переспросите и сообщите, что перезвоните через несколько минут. Затем разорвите соединение и проверьте информацию самостоятельно:

позвоните родственникам, если разговор касался проблемы с ними;

свяжитесь с менеджером банка, если речь шла о якобы карточных операциях.

Какие данные нельзя сообщать мошенникам

Главное правило — не отвечать на вопросы по "их сценарию" и не рассказывать ничего конфиденциального. Мошенники имеют заранее продуманный план разговора. Если следовать их логике, можно:

ненароком открыть личную информацию;

перейти по подозрительным ссылкам и установить фейковое приложение;

ввести данные банковской карты на поддельном сайте;

осуществить неосознанную оплату, перечислив деньги на счета преступников.

Не стоит:

сообщать пароли или коды из SMS;

рассказывать о личных или семейных обстоятельствах;

присылать копии документов, фотографии платежных карточек;

действовать на скорую руку и поддаваться давлению (типичная фраза: "сейчас к вам придет сотрудник полиции, и нужно передать ему деньги").

Любая ситуация, где вас подталкивают к мгновенному решению, должна вызывать сомнение и желание спокойно все проверить.

С каких номеров чаще всего звонят мошенники

Нет универсального способа определить опасность только по самому номеру, поскольку аферисты пользуются платными программами для подмены номера. Они могут позвонить даже с номеров ваших близких.

Однако следует быть особенно внимательными, если:

поступает звонок со стационарного киевского кода +380(44) (для жителей других городов это часто мошенники);

звонят с коммерческих номеров, начинающихся на +380(800) или +380(700). Такие номера могут принадлежать интернет-магазинам, но также их часто используют спамеры.

Стоит помнить, что главным оружием против мошенников является внимательность.

Напомним, есть несколько способов, которые помогут распознать мошенника во время телефонного разговора. Любая из фраз, которые прозвучат, должна заставить вас бросить трубку.

Также мы писали, что на телефоны ежедневно поступает несколько звонков с незнакомых номеров. Стоит задуматься, стоит ли отвечать, поскольку на другом конце могут быть как реальные люди, так и мошенники.