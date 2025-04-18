Белить деревья больше нельзя — в чем причина и какие есть альтернативы

Мужчина занимается побелкой деревьев. Фото: depositphotos.com

Каждую весну украинские дворы и улицы традиционно "освежают", проводя побелку деревьев, бордюров и даже клумб. Многим кажется, что именно это является символом порядка, подготовки к праздникам и ухоженной территории. Однако специалисты бьют тревогу: такая привычка не только устарела, но и вредна.

Почему белить деревья нельзя ни при каких обстоятельствах и какие есть здоровые и экологичные альтернативы, рассказываем далее в нашей статье.

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Пресс-служба Львовского городского совета напомнила, что коммунальные службы города официально отказались от практики побелки деревьев и бордюров.

Специалисты отмечают, что побелка не выполняет защитной функции, как это принято считать. Более того, она повреждает кору деревьев, ухудшает общее состояние насаждений и наносит вред окружающей среде. А побеленные бордюры выглядят неопрятно после первого дождя, оставляют следы на тротуарах и траве, а также загрязняют окружающую территорию.

"Такие работы запрещены Правилами благоустройства Львовской ГТО, принятыми в 2024 году. И на практике эти работы уже несколько лет не выполняют. Вместо побелки — уборка", — говорится в сообщении.

Стоит также заметить, что указанный запрет содержится в пункте 9.1.17 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 №105 — "Запрещается белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы".

Известь для побелки деревьев. Фото: depositphotos.com

Четыре причины навсегда отказаться от побелки деревьев

К сожалению, для многих украинцев побелка стала своеобразной традицией, от которой не каждый готов отказаться. Однако мы попробуем объяснить, почему эту практику стоит оставить навсегда в прошлом:

Не признак порядка, а имитация благоустройства. Эта традиция — остаток советского прошлого, когда людей заставляли заниматься показательными, но ненужными делами. Вместо того чтобы построить ровные бордюры, красили старые. А отсутствие профессиональных средств для защиты и обработки деревьев прикрывали "чудодейственными" свойствами извести. Отсутствие красоты и эстетики. Принято считать, что побелка является признаком чистоты и опрятных улиц. Но побелка часто еще больше подчеркивает плохое состояние бордюров: трещины, сколы, перекосы. А после дождя улицы превращаются в неэстетичное белое болото. Праздничную атмосферу создают цветы, зелень, чистые улицы и ухоженные газоны — а не побитые бордюры, залитые известью. Вред для деревьев. Известь может повредить кору деревьев, особенно у декоративных пород. Побелка разрешена только для плодовых деревьев в саду, и только с соблюдением соответствующих норм. Миф о безопасности. Побелка не регламентируется никакими строительными нормами или правилами дорожного движения. Она не имеет никакого влияния на безопасность.

Уход за деревьями весной. Фото: depositphotos.com

Какие есть альтернативы побелке деревьев

На самом деле существует множество современных альтернатив, которые способны как защитить деревья от вредителей и болезней, так и удовлетворить эстетические предпочтения. Что стоит выбрать вместо побелки деревьев и бордюров:

Обработка деревьев специальными средствами. Вместо извести для защиты деревьев в садах используют профессиональные биосредства от вредителей, которые не вредят коре. Профилактика и уход. Своевременная обрезка, мульчирование, укрытие на зиму и контроль за влажностью почвы — лучшая защита, чем известь. Краска для деревьев. Для садовых растений иногда используют специальную садовую краску на водной основе, но не для декоративных деревьев в городе. Натуральные барьеры от вредителей. Установка ловчих поясов, применение эфирных масел или настоев чеснока, тысячелистника и т.д. — экологические методы борьбы с вредителями. Вместо побелки бордюров — ремонт. Вместо имитации порядка побелкой, лучше отремонтировать или заменить поврежденные бордюры.

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