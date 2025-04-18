Белить деревья больше нельзя — в чем причина и какие есть альтернативы

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый
Каждую весну украинские дворы и улицы традиционно "освежают", проводя побелку деревьев, бордюров и даже клумб. Многим кажется, что именно это является символом порядка, подготовки к праздникам и ухоженной территории. Однако специалисты бьют тревогу: такая привычка не только устарела, но и вредна.
Почему белить деревья нельзя ни при каких обстоятельствах и какие есть здоровые и экологичные альтернативы, рассказываем далее в нашей статье.
Запрет на побелку в Украине — что известно
Пресс-служба Львовского городского совета напомнила, что коммунальные службы города официально отказались от практики побелки деревьев и бордюров.
Специалисты отмечают, что побелка не выполняет защитной функции, как это принято считать. Более того, она повреждает кору деревьев, ухудшает общее состояние насаждений и наносит вред окружающей среде. А побеленные бордюры выглядят неопрятно после первого дождя, оставляют следы на тротуарах и траве, а также загрязняют окружающую территорию.
"Такие работы запрещены Правилами благоустройства Львовской ГТО, принятыми в 2024 году. И на практике эти работы уже несколько лет не выполняют. Вместо побелки — уборка", — говорится в сообщении.
Стоит также заметить, что указанный запрет содержится в пункте 9.1.17 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 №105 — "Запрещается белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы".
Четыре причины навсегда отказаться от побелки деревьев
К сожалению, для многих украинцев побелка стала своеобразной традицией, от которой не каждый готов отказаться. Однако мы попробуем объяснить, почему эту практику стоит оставить навсегда в прошлом:
- Не признак порядка, а имитация благоустройства. Эта традиция — остаток советского прошлого, когда людей заставляли заниматься показательными, но ненужными делами. Вместо того чтобы построить ровные бордюры, красили старые. А отсутствие профессиональных средств для защиты и обработки деревьев прикрывали "чудодейственными" свойствами извести.
- Отсутствие красоты и эстетики. Принято считать, что побелка является признаком чистоты и опрятных улиц. Но побелка часто еще больше подчеркивает плохое состояние бордюров: трещины, сколы, перекосы. А после дождя улицы превращаются в неэстетичное белое болото. Праздничную атмосферу создают цветы, зелень, чистые улицы и ухоженные газоны — а не побитые бордюры, залитые известью.
- Вред для деревьев. Известь может повредить кору деревьев, особенно у декоративных пород. Побелка разрешена только для плодовых деревьев в саду, и только с соблюдением соответствующих норм.
- Миф о безопасности. Побелка не регламентируется никакими строительными нормами или правилами дорожного движения. Она не имеет никакого влияния на безопасность.
Какие есть альтернативы побелке деревьев
На самом деле существует множество современных альтернатив, которые способны как защитить деревья от вредителей и болезней, так и удовлетворить эстетические предпочтения. Что стоит выбрать вместо побелки деревьев и бордюров:
- Обработка деревьев специальными средствами. Вместо извести для защиты деревьев в садах используют профессиональные биосредства от вредителей, которые не вредят коре.
- Профилактика и уход. Своевременная обрезка, мульчирование, укрытие на зиму и контроль за влажностью почвы — лучшая защита, чем известь.
- Краска для деревьев. Для садовых растений иногда используют специальную садовую краску на водной основе, но не для декоративных деревьев в городе.
- Натуральные барьеры от вредителей. Установка ловчих поясов, применение эфирных масел или настоев чеснока, тысячелистника и т.д. — экологические методы борьбы с вредителями.
- Вместо побелки бордюров — ремонт. Вместо имитации порядка побелкой, лучше отремонтировать или заменить поврежденные бордюры.
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