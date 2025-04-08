Що зробити з абрикосом під час заморозків, щоб не втратити врожай — поради садівникам

Людина, яка збирає врожай абрикосів у саду. Фото: Agrarszektor

Якщо у вашому саду вже почав цвісти абрикос, але надворі є невеликі заморозки, подбайте про дерево, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, як можна вберегти плодове дерево від "мінусових" позначок на термометрах, щоб врятувати врожай фруктів.

Про це розповідають на сторінці "Все виросте" в соціальній мережі Instagram.

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Останнім часом клімат на нашій планеті дуже змінився, через що погода вміє підносити "сюрпризи". Наприклад, цього року посеред весни на термометрах можна побачити "мінуси", хоча раніше в цей період вже була справжня весна.

Від заморозків можуть постраждати не лише овочі на городі, а й плодові дерева і ягідні чагарники в саду. Через тимчасове потепління в деяких людей почали розпускатися абрикосові дерева, але через заморозки вони можуть втратити врожай.

Щоб врятувати плодові дерева, необхідно знати, що потрібно зробити в саду вже зараз.

Врожай абрикосів на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Як можна захистити абрикоси під час цвітіння від заморозків

Садівники кажуть, що якщо надворі буде до двох градусів морозу, то абрикос витримає. А ось якщо на пару градусів буде холодніше, то не варто палити вогнища навколо дерева. За добу перед заморозками і за добу після них варто лише дати абрикосу стимулятор-антистрес.

Йдеться про будь-який препарат, який містить амінокислоти, наприклад, такі препарати, як:

"Мегафол"

"Амалгерол Ессенс"

"Ізабіон"

А якщо до складу таких препаратів входять додатково рослинні екстракти, антиоксиданти або морські водорості, це буде ще кориснішим для абрикосового дерева. Це допоможе "виграти" додаткові кілька градусів.

Абрикосове дерево під час цвітіння в саду. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити поруч з абрикосом у саду.

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Також ми повідомляли про те, як можна самостійно виростити абрикоси з кісточки.