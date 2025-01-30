Чому абрикос на квітне — причини та як врятувати врожай, поради садівникам

Людина, яка збирає абрикоси з дерева в саду. Фото: Freepik

Коли на абрикосі немає квітів, це означає, що і на гарний врожай немає жодного сенсу чекати. Досвідчені садівники пояснили, з яких причин може не квітнути це плодове дерево і що робити, щоб врятувати врожай цих фруктів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Неправильний догляд

Якщо у вас не квітне абрикосове дерево, це може означати те, що ви або внесли надмірну кількість добрив під нього, або неправильно обрізали. Запам’ятайте, що абрикоси не потрібно регулярно підживлювати — достатньо навесні внести органічні добрива, а восени — мінеральні. Те ж саме стосується і обрізки, яку не потрібно здійснювати надмірно.

Відсутність квітів на абрикосовому дереві. Фото: скриншот з YouTube

Вплив шкідників

Абрикосове дерево може страждати від різних шкідників, а найчастіше — від таких комах, як:

Довгоносик

Фруктова моль тощо

Щоб захистити дерево, навесні виконайте профілактичну обробку, але робити це слід не народними методами, а хімічними препаратами, зокрема:

Лепідоцидом

Профілактином

Бітоксибациліном тощо

Клястероспоріоз

Це небезпечна грибкова хвороба, яка з’являється рано навесні у вигляді помаранчево-червоних плям. Щоб позбутися проблеми, приберіть і спаліть всі пошкоджені місця на дереві.

Ознака наявності клястероспоріозу на абрикосі. Фото: Decorexpro

Моніліоз

Ще абрикос може не квітнути через моніліоз, який проявляється у вигляді масового опадання і в’янення квіток з листям. Якщо ви це побачили, негайно обробіть абрикосове дерево одним з таких препаратів, як:

Абіга-пік

Індиго

Хорус

Фітолавін

Комедіотечі

Така хвороба на абрикосі проявляється у вигляді липкої темної тягучої рідини і частіше виникає через погану обрізку. Але це захворювання може розвиватися і через такі фактори, як:

Опіки від сонячних променів

Поразки від грибків

Обмороження деревини

Спочатку обріжте уражені ділянки, потім зачистіть дерево і обробіть його 1% розчином мідного купоросу.

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