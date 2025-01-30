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Чому не квітне абрикос у саду — причини, як вирішити проблему

30 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому абрикос на квітне — причини та як врятувати врожай, поради садівникам
Людина, яка збирає абрикоси з дерева в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Коли на абрикосі немає квітів, це означає, що і на гарний врожай немає жодного сенсу чекати. Досвідчені садівники пояснили, з яких причин може не квітнути це плодове дерево і що робити, щоб врятувати врожай цих фруктів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чому не квітне абрикосове дерево

Неправильний догляд

Якщо у вас не квітне абрикосове дерево, це може означати те, що ви або внесли надмірну кількість добрив під нього, або неправильно обрізали. Запам’ятайте, що абрикоси не потрібно регулярно підживлювати — достатньо навесні внести органічні добрива, а восени — мінеральні. Те ж саме стосується і обрізки, яку не потрібно здійснювати надмірно.

Абрикос без цветов
Відсутність квітів на абрикосовому дереві. Фото: скриншот з YouTube

Вплив шкідників

Абрикосове дерево може страждати від різних шкідників, а найчастіше — від таких комах, як:

  • Довгоносик
  • Фруктова моль тощо

Щоб захистити дерево, навесні виконайте профілактичну обробку, але робити це слід не народними методами, а хімічними препаратами, зокрема:

  • Лепідоцидом
  • Профілактином
  • Бітоксибациліном тощо

Клястероспоріоз

Це небезпечна грибкова хвороба, яка з’являється рано навесні у вигляді помаранчево-червоних плям. Щоб позбутися проблеми, приберіть і спаліть всі пошкоджені місця на дереві. 

Клястероспориоз
Ознака наявності клястероспоріозу на абрикосі. Фото: Decorexpro

Моніліоз

Ще абрикос може не квітнути через моніліоз, який проявляється у вигляді масового опадання і в’янення квіток з листям. Якщо ви це побачили, негайно обробіть абрикосове дерево одним з таких препаратів, як:

  • Абіга-пік
  • Індиго
  • Хорус
  • Фітолавін

Комедіотечі

Така хвороба на абрикосі проявляється у вигляді липкої темної тягучої рідини і частіше виникає через погану обрізку. Але це захворювання може розвиватися і через такі фактори, як:

  • Опіки від сонячних променів
  • Поразки від грибків
  • Обмороження деревини

Спочатку обріжте уражені ділянки, потім зачистіть дерево і обробіть його 1% розчином мідного купоросу.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити під абрикосом для захисту від шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, чому плоди на абрикосі гниють просто на дереві та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як з легкістю виростити абрикоси з кісточки.

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