Почему абрикос на цветет — причины и как спасти урожай, советы садоводам

Почему не цветет абрикос в саду — причины, как решить проблему
Когда на абрикосе нет цветов, это значит, что и хорошего урожая нет никакого смысла ждать. Опытные садоводы объяснили, по каким причинам может не цвести это плодовое дерево и что делать, чтобы спасти урожай этих фруктов.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Почему не цветет абрикосовое дерево
Неправильный уход
Если у вас не цветет абрикосовое дерево, это может означать то, что вы либо внесли чрезмерное количество удобрений под него, либо неправильно обрезали. Запомните, что абрикосы не нужно регулярно подкармливать — достаточно весной внести органические удобрения, а осенью — минеральные. То же самое касается и обрезки, которую не нужно осуществлять чрезмерно.
Влияние вредителей
Абрикосовое дерево может страдать от различных вредителей, а чаще всего — от таких насекомых, как:
- Долгоносик
- Фруктовая моль и т.д.
Чтобы защитить дерево, весной выполните профилактическую обработку, но делать это следует не народными методами, а химическими препаратами, в частности:
- Лепидоцидом
- Профилактином
- Битоксибациллином и т.д.
Клястероспориоз
Это опасная грибковая болезнь, которая появляется рано весной в виде оранжево-красных пятен. Чтобы избавиться от проблемы, уберите и сожгите все поврежденные места на дереве.
Монилиоз
Еще абрикос может не цвести из-за монилиоза, который проявляется в виде массового опадения и увядания цветков с листьями. Если вы это увидели, немедленно обработайте абрикосовое дерево одним из таких препаратов, как
- Абига-пик
- Индиго
- Хорус
- Фитолавин
Комедиотечи
Такая болезнь на абрикосе проявляется в виде липкой темной тягучей жидкости и чаще возникает из-за плохой обрезки. Но это заболевание может развиваться и из-за таких факторов, как:
- Ожоги от солнечных лучей
- Поражения от грибков
- Обморожение древесины
Сначала обрежьте пораженные участки, затем зачистите дерево и обработайте его 1% раствором медного купороса.
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