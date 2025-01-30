Почему абрикос на цветет — причины и как спасти урожай, советы садоводам

Человек, который собирает абрикосы с дерева в саду. Фото: Freepik

Когда на абрикосе нет цветов, это значит, что и хорошего урожая нет никакого смысла ждать. Опытные садоводы объяснили, по каким причинам может не цвести это плодовое дерево и что делать, чтобы спасти урожай этих фруктов.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Неправильный уход

Если у вас не цветет абрикосовое дерево, это может означать то, что вы либо внесли чрезмерное количество удобрений под него, либо неправильно обрезали. Запомните, что абрикосы не нужно регулярно подкармливать — достаточно весной внести органические удобрения, а осенью — минеральные. То же самое касается и обрезки, которую не нужно осуществлять чрезмерно.

Отсутствие цветов на абрикосовом дереве. Фото: скриншот с YouTube

Влияние вредителей

Абрикосовое дерево может страдать от различных вредителей, а чаще всего — от таких насекомых, как:

Долгоносик

Фруктовая моль и т.д.

Чтобы защитить дерево, весной выполните профилактическую обработку, но делать это следует не народными методами, а химическими препаратами, в частности:

Лепидоцидом

Профилактином

Битоксибациллином и т.д.

Клястероспориоз

Это опасная грибковая болезнь, которая появляется рано весной в виде оранжево-красных пятен. Чтобы избавиться от проблемы, уберите и сожгите все поврежденные места на дереве.

Признак наличия клястероспориоза на абрикосе. Фото: Decorexpro

Монилиоз

Еще абрикос может не цвести из-за монилиоза, который проявляется в виде массового опадения и увядания цветков с листьями. Если вы это увидели, немедленно обработайте абрикосовое дерево одним из таких препаратов, как

Абига-пик

Индиго

Хорус

Фитолавин

Комедиотечи

Такая болезнь на абрикосе проявляется в виде липкой темной тягучей жидкости и чаще возникает из-за плохой обрезки. Но это заболевание может развиваться и из-за таких факторов, как:

Ожоги от солнечных лучей

Поражения от грибков

Обморожение древесины

Сначала обрежьте пораженные участки, затем зачистите дерево и обработайте его 1% раствором медного купороса.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить под абрикосом для защиты от вредителей.

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