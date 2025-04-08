Что сделать с абрикосом во время заморозков, чтобы не потерять урожай — советы садоводам

Как спасти абрикос во время цветения от заморозков — советы
Если в вашем саду уже начал цвести абрикос, но на улице небольшие заморозки, позаботьтесь о дереве, чтобы не потерять урожай. Опытные дачники рассказали, как можно уберечь плодовое дерево от "минусовых" отметок на термометрах, чтобы спасти урожай фруктов.
Об этом рассказывают на странице "Все виросте" в социальной сети Instagram.
В последнее время климат на нашей планете очень изменился, из-за чего погода умеет преподносить "сюрпризы". Например, в этом году в середине весны на термометрах можно увидеть "минусы", хотя раньше в этот период уже была настоящая весна.
От заморозков могут пострадать не только овощи на огороде, но и плодовые деревья и ягодные кустарники в саду. Из-за временного потепления у некоторых людей начали распускаться абрикосовые деревья, но из-за заморозков они могут потерять урожай.
Чтобы спасти плодовые деревья, необходимо знать, что нужно сделать в саду уже сейчас.
Как можно защитить абрикосы во время цветения от заморозков
Садоводы говорят, что если на улице будет до двух градусов мороза, то абрикос выдержит. А вот если на пару градусов будет холоднее, то не стоит жечь костры вокруг дерева. За сутки перед заморозками и за сутки после них стоит лишь дать абрикосу стимулятор-антистресс.
Речь идет о любом препарате, который содержит аминокислоты, например, такие препараты, как:
- "Мегафол"
- "Амалгерол Эссенс"
- "Изабион"
А если в состав таких препаратов входят дополнительно растительные экстракты, антиоксиданты или морские водоросли, это будет еще полезнее для абрикосового дерева. Это поможет "выиграть" дополнительные несколько градусов.
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать рядом с абрикосом в саду.
Ранее мы рассказывали о том, что посадить под абрикосом, чтобы защитить его от вредителей.
Также мы сообщали о том, как можно самостоятельно вырастить абрикосы из косточки.
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