Что сделать с абрикосом во время заморозков, чтобы не потерять урожай — советы садоводам

Человек, который собирает урожай абрикосов в саду. Фото: Agrarszektor

Если в вашем саду уже начал цвести абрикос, но на улице небольшие заморозки, позаботьтесь о дереве, чтобы не потерять урожай. Опытные дачники рассказали, как можно уберечь плодовое дерево от "минусовых" отметок на термометрах, чтобы спасти урожай фруктов.

Об этом рассказывают на странице "Все виросте" в социальной сети Instagram.

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В последнее время климат на нашей планете очень изменился, из-за чего погода умеет преподносить "сюрпризы". Например, в этом году в середине весны на термометрах можно увидеть "минусы", хотя раньше в этот период уже была настоящая весна.

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От заморозков могут пострадать не только овощи на огороде, но и плодовые деревья и ягодные кустарники в саду. Из-за временного потепления у некоторых людей начали распускаться абрикосовые деревья, но из-за заморозков они могут потерять урожай.

Чтобы спасти плодовые деревья, необходимо знать, что нужно сделать в саду уже сейчас.

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Урожай абрикосов на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Как можно защитить абрикосы во время цветения от заморозков

Садоводы говорят, что если на улице будет до двух градусов мороза, то абрикос выдержит. А вот если на пару градусов будет холоднее, то не стоит жечь костры вокруг дерева. За сутки перед заморозками и за сутки после них стоит лишь дать абрикосу стимулятор-антистресс.

Речь идет о любом препарате, который содержит аминокислоты, например, такие препараты, как:

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"Мегафол"

"Амалгерол Эссенс"

"Изабион"

А если в состав таких препаратов входят дополнительно растительные экстракты, антиоксиданты или морские водоросли, это будет еще полезнее для абрикосового дерева. Это поможет "выиграть" дополнительные несколько градусов.

Абрикосовое дерево во время цветения в саду. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать рядом с абрикосом в саду.

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Ранее мы рассказывали о том, что посадить под абрикосом, чтобы защитить его от вредителей.

Также мы сообщали о том, как можно самостоятельно вырастить абрикосы из косточки.

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