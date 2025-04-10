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Захист дерев від заморозків квітня 2025 — як вберегти саджанці

10 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити молоді дерева від заморозків у квітні 2025 — ефективні методи, поради садівникам
Люди, які садять молоде дерево в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-які "сюрпризи" від погоди можуть стати серйозною проблемою для молодих дерев, особливо коли посеред весни бувають заморозки, як зараз. Якщо ви не хочете, щоб ваші саджанці загинули від "мінусів", дізнайтеся, як їх можна ефективно захистити навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна вберегти молоді саджанці від заморозків

Садівники з досвідом рекомендують мульчувати саджанці, щоб знизити ризики появи наслідків різких коливань температури і допомогти деревам витримати заморозки. Дачники кажуть, що мульчування — це один з найпростіших і, водночас, найефективніших методів захисту дерев.

Мульчирование дерева
Процедура мульчування дерева в саду. Фото: Pexels

Справа в тому, що під час заморозків коріння молодих рослин можуть страждати від різких змін температури. А мульча підтримує стабільні умови навколо кореневої системи і захищає її від надлишку вологи, яка може спровокувати гниття коріння.

Чим можна захистити дерева, якщо не мульчею

А якщо ви не встигли замульчувати дерева до заморозків, можете створити додатковий шар укриття саджанців. Для цього вам потрібно використати у своєму саду такі захисні матеріали, як:

  • Спанбонд
  • Солома
  • Лутрасил

Такі матеріали допоможуть вашим рослинам у саду утримати необхідне тепло, не дозволяючи їм замерзнути в найлютіші заморозки. 

Уход за растениями
Мульчування рослин на городі соломою. Фото: Smicval

Також ви можете використати плівку або агроволокно, щоб створити так би мовити "тимчасову теплицю" для захисту рослин. Це допоможе вам додатково захистити молоді саджанці дерев, якщо "мінусові" температури застали вас зненацька і не дали створити "щит" для рослин у саду.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити абрикос під час цвітіння від заморозків. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити яблуню навесні для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, якi дерева не можна білити в саду навесні та чим це загрожує.

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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