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Ці дерева не можна білити навесні — чим це небезпечно

20 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева не можна білити навесні 2025 — поради садівникам
Людина, яка білить стовбур дерева в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

У багатьох дачників виникає багато питань стосовно того, які дерева білити навесні, а які — ні. Щоб не припуститися помилки під час садових робіт, варто розуміти, які фруктові дерева ні в якому разі не можна білити у весняну пору року і чим це небезпечно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Білити можна далеко не всі плодові дерева у саду. Наприклад, молоді дерева з тонкою корою категорично не варто білити доти, доки їм не виповниться три роки. Також не можна це робити і на деревах, де пошкоджена кора, є тріщини або виразки. Справа в тому, що якщо вапно потрапить у ці рани, воно може нашкодити деревам.

Крім того, не можна білити і декоративні дерева з ягідними чагарниками, адже вони часто вражаються шкідниками або захворюваннями. Запам’ятайте, що здоровим деревам допоможе побілка, а ось пошкодженим або слабким потрібно дещо інше для відновлення. 

Побелка дерева
Процес побілки стовбура дерева в саду. Фото: Pinterest

Чим можна побілити дерева, крім побілки

Якщо ви все ж таки хочете побілити молоді та слабкі дерева, використовуйте не такі концентровані суміші або замінники. Йдеться про звичайний крейдовий порошок, який не буде таким агресивним для кори дерев. 

Для пошкоджених рослин можна використовувати альтернативні варіанти, наприклад, їх можна обгорнути агроволокном або мішковиною. Це потрібно для того, щоб захистити стовбури дерев від різних шкідників і низьких температур повітря. 

Хворі дерева в саду можна підживити мінеральними добривами або обробити спочатку інсектицидами перш, ніж білити їх. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно обробити плодові дерева в саду від моніліозу навесні. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто обрізати в березні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які дерева з кущами не можна обрізати в березні.

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