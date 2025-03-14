Чим обробити дерева в березні 2025 року, щоб захистити їх від моніліозу — поради садівникам

Дачник, який обприскує рослини в саду. Фото: Freepik

Кожен дачник із досвідом знає, що навесні дуже часто хворіють плодові дерева, особливо, абрикоси, і причина цьому може бути моніліоз. Щоб вберегти свої рослини від цього грибкового захворювання, дізнайтеся, чим варто обробити свій сад у березні.

Про це розповідають на каналі "Дача Кухня Відпочинок" у YouTube.

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Моніліоз — це одне з найпопулярніших грибкових захворювань, яке вражає плодові культури. Особливо від цієї хвороби страждають абрикосові дерева, які потрібно терміново рятувати, щоб не втратити врожай. Дізнайтеся, чим варто обробити сад в березні, щоб уникнути цієї проблеми.

Процес обробки дерева в саду. Фото: Pinterest

Які ознаки моніліозу на деревах

Навесні дуже часто можна помітити, як на фруктових деревах висихають пагони, особливо, це стосується абрикосів. Дачники з досвідом кажуть, що причина цьому — грибкове захворювання моніліоз. Гілки на деревах, які постраждали від цієї хвороби, мають обпалений вигляд.

Якщо ви помітили ці ознаки на деревах, терміново рятуйте їх, адже можна втратити все дерево. Щоб цього не сталося, обробіть свій сад, але для цього вам варто знати, коли саме це треба робити і якими препаратами, щоб не нашкодити деревам.

Ознака наявності моніліозу на дереві. Фото: Kertlap

Коли і чим обробити сад від моніліозу

Дачники кажуть, що першу обробку потрібно проводити тоді, коли бруньки на деревах ледь розпустилися. Також важливо розуміти, що обробляти плодові дерева в саду від цього грибкового захворювання потрібно тільки після того, як ви обрізали рослини.

Робити це треба препаратами, до складу яких входить мідь. Автор на відео каже, що він це робить препаратами "Медян Екстра" або "Біошок" в поєднанні з препаратом "30Д" або "30В".

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