Чем обработать деревья в марте 2025 года, чтобы защитить их от монилиоза — советы садоводам

Дачник, который опрыскивает растения в саду. Фото: Freepik

Каждый дачник с опытом знает, что весной очень часто болеют плодовые деревья, особенно, абрикосы, и причина этому может быть монилиоз. Чтобы уберечь свои растения от этого грибкового заболевания, узнайте, чем стоит обработать свой сад в марте.

Об этом рассказывают на канале "Дача Кухня Відпочинок" в YouTube.

Читайте также:

Монилиоз — это одно из самых популярных грибковых заболеваний, которое поражает плодовые культуры. Особенно от этой болезни страдают абрикосовые деревья, которые нужно срочно спасать, чтобы не потерять урожай. Узнайте, чем стоит обработать сад в марте, чтобы избежать этой проблемы.

Процесс обработки дерева в саду. Фото: Pinterest

Какие признаки монилиоза на деревьях

Весной очень часто можно заметить, как на фруктовых деревьях высыхают побеги, особенно, это касается абрикосов. Дачники с опытом говорят, что причина этому — грибковое заболевание монилиоз. Ветки на деревьях, которые пострадали от этой болезни, имеют обожженный вид.

Если вы заметили эти признаки на деревьях, срочно спасайте их, ведь можно потерять все дерево. Чтобы этого не произошло, обработайте свой сад, но для этого вам следует знать, когда именно это надо делать и какими препаратами, чтобы не навредить деревьям.

Признак наличия монилиоза на дереве. Фото: Kertlap

Когда и чем обработать сад от монилиоза

Дачники говорят, что первую обработку нужно проводить тогда, когда почки на деревьях едва распустились. Также важно понимать, что обрабатывать плодовые деревья в саду от этого грибкового заболевания нужно только после того, как вы обрезали растения.

Делать это надо препаратами, в состав которых входит медь. Автор на видео говорит, что он это делает препаратами "Медян Экстра" или "Биошок" в сочетании с препаратом "30Д" или "30В".

Напомним, мы писали о том, как можно защитить плодовые деревья в саду от муравьев.

Ранее мы рассказывали о том, чем обработать плодовые деревья в саду от вредителей, пока не распустились почки.

Также мы сообщали о том, почему не цветет абрикос и как можно спасти урожай на дереве.