Що зробити з гілками після обрізки дерев — корисні поради дачникам

Дачник, який обрізає гілку дерева в саду. Фото: Pexels

Навесні, коли відкривається дачний сезон, садівники починають обрізати плодові дерева, але часто виникає питання, куди дівати гілки після цього. Дізнайтеся, що варто зробити з гілками, які залишилися після обрізки рослин, і куди їх краще подіти, щоб вони не заважали.

Про це розповідають на каналі "my_ukrainian_dream" в TikTok.

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Кожен садівник із досвідом знає, як важливо обрізати дерева в саду після закінчення зимового періоду. Це потрібно для того, щоб закласти майбутній врожай і виростити найплодовитіші рослини у своєму саду. Але після цієї процедури залишаються гілки, які багато хто не знає, куди подіти.

Дізнайтеся, що потрібно зробити з цими гілками і куди їх краще застосувати, щоб вони не заважали.

Процедура обрізки плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Куди варто подіти гілки після обрізки дерев

Добриво для рослин

Багато хто після обрізки дерев спалюють гілки, але робити цього категорично не варто. Річ у тім, що це дуже шкодить навколишньому середовищу, адже цей процес забруднює повітря. Тому експерти радять використати гілки з дерев як ефективне добриво для землі.

Для цього візьміть спеціальні подрібнювачі для гілок, щоб зробити з гілок маленькі палички, поріжте їх завдовжки приблизно по п’ять сантиметрів, а потім просто закопайте їх у землю. За кілька років ці палички перетворяться на чорнозем, який покращує ріст і розвиток рослин.

Якщо у вас немає подрібнювача, можете закопати в землю гілки більшого розміру — з роками вони також перетворяться на добриво. Однак, у такому випадку доведеться трохи почекати.

Гілки з обрізаного дерева. Фото: Freepik

Дрова для розпалювання вогню

Також можете пустити гілки дерев на те, щоб перетворити їх на дрова для розпалювання вогню в печі або на мангалі. У такій ситуації з дров виділятиметься менше канцерогенів, а тому цей спосіб вважається безпечнішим.

@my_ukrainian_dream Як розібратись із садовими відходами 🧑🏻‍🌾♻️ 1. Компостування: після подрібнювача @Подрібнювачі гілок ARPAL такі гілочки в ямі чи траншеї перетворяться на чорнозем за три роки. Але можна й без подрібнення, тоді це займе 3-4 роки, а в #грядкарозума ще швидше (там чорнозем можна й залишити, а можна взяти для горщиків 🍋чи городу🌱) 2. Подрібнені гілочки легко спалювати в печі 🔥міксуючи з товщими дровами, там вони краще прогорають не виділяючи купу канцерогенів, як під час спалювання у великій купі надворі. * модель arpal 60 БД. Бере до 7 см в діаметрі 💪🏻 *під час компостування бажано туди ж додавати скошену траву, опале листя – все що люди зазвичай палять отруюючи ☣️ себе й оточуючих💀 Будьмо розумними й відповідальними 🤝 поширення вітається ❤️ #спалювання #компостування #сад #садовина #довкілля #арпал #відповідальність #чистеповітря #чорнозем ♬ peekaboo - Kendrick Lamar

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