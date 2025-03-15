Що зробити з гілками після обрізки дерев — корисні поради дачникам

Куди подіти гілки після обрізки дерев — безпечна утилізація
Навесні, коли відкривається дачний сезон, садівники починають обрізати плодові дерева, але часто виникає питання, куди дівати гілки після цього. Дізнайтеся, що варто зробити з гілками, які залишилися після обрізки рослин, і куди їх краще подіти, щоб вони не заважали.
Про це розповідають на каналі "my_ukrainian_dream" в TikTok.
Кожен садівник із досвідом знає, як важливо обрізати дерева в саду після закінчення зимового періоду. Це потрібно для того, щоб закласти майбутній врожай і виростити найплодовитіші рослини у своєму саду. Але після цієї процедури залишаються гілки, які багато хто не знає, куди подіти.
Дізнайтеся, що потрібно зробити з цими гілками і куди їх краще застосувати, щоб вони не заважали.
Куди варто подіти гілки після обрізки дерев
Добриво для рослин
Багато хто після обрізки дерев спалюють гілки, але робити цього категорично не варто. Річ у тім, що це дуже шкодить навколишньому середовищу, адже цей процес забруднює повітря. Тому експерти радять використати гілки з дерев як ефективне добриво для землі.
Для цього візьміть спеціальні подрібнювачі для гілок, щоб зробити з гілок маленькі палички, поріжте їх завдовжки приблизно по п’ять сантиметрів, а потім просто закопайте їх у землю. За кілька років ці палички перетворяться на чорнозем, який покращує ріст і розвиток рослин.
Якщо у вас немає подрібнювача, можете закопати в землю гілки більшого розміру — з роками вони також перетворяться на добриво. Однак, у такому випадку доведеться трохи почекати.
Дрова для розпалювання вогню
Також можете пустити гілки дерев на те, щоб перетворити їх на дрова для розпалювання вогню в печі або на мангалі. У такій ситуації з дров виділятиметься менше канцерогенів, а тому цей спосіб вважається безпечнішим.
@my_ukrainian_dream
Як розібратись із садовими відходами 🧑🏻🌾♻️ 1. Компостування: після подрібнювача @Подрібнювачі гілок ARPAL такі гілочки в ямі чи траншеї перетворяться на чорнозем за три роки. Але можна й без подрібнення, тоді це займе 3-4 роки, а в #грядкарозума ще швидше (там чорнозем можна й залишити, а можна взяти для горщиків 🍋чи городу🌱) 2. Подрібнені гілочки легко спалювати в печі 🔥міксуючи з товщими дровами, там вони краще прогорають не виділяючи купу канцерогенів, як під час спалювання у великій купі надворі. * модель arpal 60 БД. Бере до 7 см в діаметрі 💪🏻 *під час компостування бажано туди ж додавати скошену траву, опале листя – все що люди зазвичай палять отруюючи ☣️ себе й оточуючих💀 Будьмо розумними й відповідальними 🤝 поширення вітається ❤️ #спалювання #компостування #сад #садовина #довкілля #арпал #відповідальність #чистеповітря #чорнозем♬ peekaboo - Kendrick Lamar
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