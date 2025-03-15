Что сделать с ветками после обрезки деревьев — полезные советы дачникам

Куда девать ветки после обрезки деревьев — безопасная утилизация
Весной, когда открывается дачный сезон, садоводы начинают обрезать плодовые деревья, но часто возникает вопрос, куда девать ветки после этого. Узнайте, что стоит сделать с ветками, которые остались после обрезки растений, и куда их лучше девать, чтобы они не мешали.
Об этом рассказывают на канале "my_ukrainian_dream" в TikTok.
Каждый садовод с опытом знает, как важно обрезать деревья в саду после окончания зимнего периода. Это нужно для того, чтобы заложить будущий урожай и вырастить самые плодовитые растения в своем саду. Но после этой процедуры остаются ветки, которые многие не знают, куда девать.
Узнайте, что нужно сделать с этими ветками и куда их лучше применить, чтобы они не мешали.
Куда стоит девать ветки после обрезки деревьев
Удобрение для растений
Многие после обрезки деревьев сжигают ветки, но делать этого категорически не стоит. Дело в том, что это очень вредит окружающей среде, ведь этот процесс загрязняет воздух. Поэтому эксперты советуют использовать ветки с деревьев как эффективное удобрение для земли.
Для этого возьмите специальные измельчители для веток, чтобы сделать из веток маленькие палочки, порежьте их по длине примерно по пять сантиметров, а затем просто закопайте их в землю. За несколько лет эти палочки превратятся в чернозем, который улучшает рост и развитие растений.
Если у вас нет измельчителя, можете закопать в землю ветки большего размера — с годами они также превратятся в удобрение. Однако, в таком случае придется немного подождать.
Дрова для разжигания огня
Также можете пустить ветки деревьев на то, чтобы превратить их в дрова для разжигания огня в печи или на мангале. В такой ситуации из дров будет выделяться меньше канцерогенов, а потому этот способ считается более безопасным.
@my_ukrainian_dream
Как разобраться с садовыми отходами 🧑🏻🌾♻️ 1. Компостирование: после измельчителя @Подрібнювачи веток ARPAL такие веточки в яме или траншеи превратятся в чернозем за три года. Но можно и без измельчения, тогда это займет 3-4 года, а в #грядкарозума еще быстрее (там чернозем можно и оставить, а можно взять для горшков 🍋чи огорода🌱) 2. Измельченные веточки легко сжигать в печи 🔥миксуя с толстыми дровами, там они лучше прогорают не выделяя кучу канцерогенов, как во время сжигания в большой куче на улице. * модель arpal 60 БД. Берет до 7 см в диаметре 💪🏻 *во время компостирования желательно туда же добавлять скошенную траву, опавшие листья - все что люди обычно жгут отравляя ☣️ себя и окружающих💀 Будем разумными и ответственными 🤝 распространение приветствуется ❤️ #сжигание #компостирование #сад #садовина #окружающая среда #арпал #ответственность #чистыйвоздух #чернозем♬ peekaboo - Kendrick Lamar
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