Что сделать с ветками после обрезки деревьев — полезные советы дачникам

Дачник, который обрезает ветку дерева в саду. Фото: Pexels

Весной, когда открывается дачный сезон, садоводы начинают обрезать плодовые деревья, но часто возникает вопрос, куда девать ветки после этого. Узнайте, что стоит сделать с ветками, которые остались после обрезки растений, и куда их лучше девать, чтобы они не мешали.

Об этом рассказывают на канале "my_ukrainian_dream" в TikTok.

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Каждый садовод с опытом знает, как важно обрезать деревья в саду после окончания зимнего периода. Это нужно для того, чтобы заложить будущий урожай и вырастить самые плодовитые растения в своем саду. Но после этой процедуры остаются ветки, которые многие не знают, куда девать.

Узнайте, что нужно сделать с этими ветками и куда их лучше применить, чтобы они не мешали.

Процедура обрезки плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Куда стоит девать ветки после обрезки деревьев

Удобрение для растений

Многие после обрезки деревьев сжигают ветки, но делать этого категорически не стоит. Дело в том, что это очень вредит окружающей среде, ведь этот процесс загрязняет воздух. Поэтому эксперты советуют использовать ветки с деревьев как эффективное удобрение для земли.

Для этого возьмите специальные измельчители для веток, чтобы сделать из веток маленькие палочки, порежьте их по длине примерно по пять сантиметров, а затем просто закопайте их в землю. За несколько лет эти палочки превратятся в чернозем, который улучшает рост и развитие растений.

Если у вас нет измельчителя, можете закопать в землю ветки большего размера — с годами они также превратятся в удобрение. Однако, в таком случае придется немного подождать.

Ветки с обрезанного дерева. Фото: Freepik

Дрова для разжигания огня

Также можете пустить ветки деревьев на то, чтобы превратить их в дрова для разжигания огня в печи или на мангале. В такой ситуации из дров будет выделяться меньше канцерогенов, а потому этот способ считается более безопасным.

@my_ukrainian_dream Как разобраться с садовыми отходами 🧑🏻‍🌾♻️ 1. Компостирование: после измельчителя @Подрібнювачи веток ARPAL такие веточки в яме или траншеи превратятся в чернозем за три года. Но можно и без измельчения, тогда это займет 3-4 года, а в #грядкарозума еще быстрее (там чернозем можно и оставить, а можно взять для горшков 🍋чи огорода🌱) 2. Измельченные веточки легко сжигать в печи 🔥миксуя с толстыми дровами, там они лучше прогорают не выделяя кучу канцерогенов, как во время сжигания в большой куче на улице. * модель arpal 60 БД. Берет до 7 см в диаметре 💪🏻 *во время компостирования желательно туда же добавлять скошенную траву, опавшие листья - все что люди обычно жгут отравляя ☣️ себя и окружающих💀 Будем разумными и ответственными 🤝 распространение приветствуется ❤️ #сжигание #компостирование #сад #садовина #окружающая среда #арпал #ответственность #чистыйвоздух #чернозем ♬ peekaboo - Kendrick Lamar

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