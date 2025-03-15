Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Куда девать ветки после обрезки деревьев — безопасная утилизация arrow

Куда девать ветки после обрезки деревьев — безопасная утилизация

15 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что сделать с ветками после обрезки деревьев — полезные советы дачникам
Дачник, который обрезает ветку дерева в саду. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Весной, когда открывается дачный сезон, садоводы начинают обрезать плодовые деревья, но часто возникает вопрос, куда девать ветки после этого. Узнайте, что стоит сделать с ветками, которые остались после обрезки растений, и куда их лучше девать, чтобы они не мешали.

Об этом рассказывают на канале "my_ukrainian_dream" в TikTok.

Читайте также:

Каждый садовод с опытом знает, как важно обрезать деревья в саду после окончания зимнего периода. Это нужно для того, чтобы заложить будущий урожай и вырастить самые плодовитые растения в своем саду. Но после этой процедуры остаются ветки, которые многие не знают, куда девать.

Узнайте, что нужно сделать с этими ветками и куда их лучше применить, чтобы они не мешали.

Обрезка дерева
Процедура обрезки плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Куда стоит девать ветки после обрезки деревьев

Удобрение для растений

Многие после обрезки деревьев сжигают ветки, но делать этого категорически не стоит. Дело в том, что это очень вредит окружающей среде, ведь этот процесс загрязняет воздух. Поэтому эксперты советуют использовать ветки с деревьев как эффективное удобрение для земли.

Для этого возьмите специальные измельчители для веток, чтобы сделать из веток маленькие палочки, порежьте их по длине примерно по пять сантиметров, а затем просто закопайте их в землю. За несколько лет эти палочки превратятся в чернозем, который улучшает рост и развитие растений.

Если у вас нет измельчителя, можете закопать в землю ветки большего размера — с годами они также превратятся в удобрение. Однако, в таком случае придется немного подождать.

Ветки
Ветки с обрезанного дерева. Фото: Freepik

Дрова для разжигания огня

Также можете пустить ветки деревьев на то, чтобы превратить их в дрова для разжигания огня в печи или на мангале. В такой ситуации из дров будет выделяться меньше канцерогенов, а потому этот способ считается более безопасным.

@my_ukrainian_dream

Как разобраться с садовыми отходами 🧑🏻‍🌾♻️ 1. Компостирование: после измельчителя @Подрібнювачи веток ARPAL такие веточки в яме или траншеи превратятся в чернозем за три года. Но можно и без измельчения, тогда это займет 3-4 года, а в #грядкарозума еще быстрее (там чернозем можно и оставить, а можно взять для горшков 🍋чи огорода🌱) 2. Измельченные веточки легко сжигать в печи 🔥миксуя с толстыми дровами, там они лучше прогорают не выделяя кучу канцерогенов, как во время сжигания в большой куче на улице. * модель arpal 60 БД. Берет до 7 см в диаметре 💪🏻 *во время компостирования желательно туда же добавлять скошенную траву, опавшие листья - все что люди обычно жгут отравляя ☣️ себя и окружающих💀 Будем разумными и ответственными 🤝 распространение приветствуется ❤️ #сжигание #компостирование #сад #садовина #окружающая среда #арпал #ответственность #чистыйвоздух #чернозем

♬ peekaboo - Kendrick Lamar

Напомним, мы писали о том, какие плодовые деревья и кусты категорически нельзя обрезать в марте 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя сажать возле дома.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать яблоню в саду весной.

деревья растения советы сад обрезка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:51 Европа может заказывать оружие для Украины в Израиле, — журналист

17:45 Онлайн голосование на выборах в Украине — почему это опасно

17:23 Республиканца засвистали после слов "Трамп поддерживает Украину"

17:17 Выезд за границу — ситуация на международной трассе Одесса-Рені

17:12 Переписали цены на многие товары — что отдают со скидками в АТБ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

16:48 Погода в Одессе — синоптики рассказали, чего ждать завтра

16:23 Вопрос территорий — Зеленский объяснил, о чем идет речь

16:19 Дефицит ракет SAMP-T — Зеленский отреагировал

16:17 В центре Одессы появится укрытие за почти 30 млн грн — где именно

16:16 Гарантии безопасности и НАТО — Зеленский сделал заявление

17:51 Европа может заказывать оружие для Украины в Израиле, — журналист

17:45 Онлайн голосование на выборах в Украине — почему это опасно

17:23 Республиканца засвистали после слов "Трамп поддерживает Украину"

17:17 Выезд за границу — ситуация на международной трассе Одесса-Рені

17:12 Переписали цены на многие товары — что отдают со скидками в АТБ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

16:48 Погода в Одессе — синоптики рассказали, чего ждать завтра

16:23 Вопрос территорий — Зеленский объяснил, о чем идет речь

16:19 Дефицит ракет SAMP-T — Зеленский отреагировал

16:17 В центре Одессы появится укрытие за почти 30 млн грн — где именно

16:16 Гарантии безопасности и НАТО — Зеленский сделал заявление

10:15 Новая гонка вооружений — главные бенефициары и что будет с евро

06:40 В Украине дорожает алюминий — обновленные цены на цветные металлы

06:33 Одесса о будущем в ЕС — препятствия и надежды

06:02 Что о войне РФ против Украины говорит военнопленный

14 марта 2025

22:33 Убийство активиста Демьяна Ганула — что писали одесситы

19:44 Одесские добровольцы — путь от гражданских до воинов

06:40 В Украине новые тарифы на медь — где лучше сдавать лом в марте

13 марта 2025

19:49 Черешня за тысячу гривен, какие еще цены на одесском Новом базаре

18:57 "Путину выгодно перемирие" — согласится ли РФ остановить войну

06:40 Новые цены на черный металл — где дают больше за лом

Text

18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
Text

21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

6 марта 2025

13:53 Пакет помощи на 20 млрд евро — часть стран ЕС выступила против

7 марта 2025

08:50 Тариф на газ с 1 апреля — кто заплатит дополнительно 900 грн

5 марта 2025

08:50 Украинцам озвучили тарифы на свет и газ с 1 мая

6 марта 2025

08:00 Германия выплатит украинцам до 4,3 тыс. долларов — детали

10 марта 2025

06:16 Творожная запеканка, как суфле — понравится и детям, и взрослым

2 марта 2025

11:59 Легкий салат с пекинской капустой за 5 мин — можно есть на ночь