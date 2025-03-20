Какие деревья нельзя белить весной 2025 — советы садоводам

Человек, который белит ствол дерева в саду. Фото: Freepik

У многих дачников возникает много вопросов касательно того, какие деревья белить весной, а какие — нет. Чтобы не допустить ошибку во время садовых работ, стоит понимать, какие фруктовые деревья ни в коем случае нельзя белить в весеннее время года и чем это опасно.

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Белить можно далеко не все плодовые деревья в саду. Например, молодые деревья с тонкой корой категорически не стоит белить до тех пор, пока им не исполнится три года. Также нельзя это делать и на деревьях, где повреждена кора, есть трещины или язвы. Дело в том, что если известь попадет в эти раны, она может навредить деревьям.

Кроме того, нельзя белить и декоративные деревья с ягодными кустарниками, ведь они часто поражаются вредителями или заболеваниями. Запомните, что здоровым деревьям поможет побелка, а вот поврежденным или слабым нужно несколько иное для восстановления.

Процесс побелки ствола дерева в саду. Фото: Pinterest

Чем можно побелить деревья, кроме побелки

Если вы все же хотите побелить молодые и слабые деревья, используйте не такие концентрированные смеси или заменители. Речь идет об обычном меловом порошке, который не будет таким агрессивным для коры деревьев.

Для поврежденных растений можно использовать альтернативные варианты, например, их можно обернуть агроволокном или мешковиной. Это нужно для того, чтобы защитить стволы деревьев от различных вредителей и низких температур воздуха.

Больные деревья в саду можно подкормить минеральными удобрениями или обработать сначала инсектицидами прежде, чем белить их.

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