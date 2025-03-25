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Захистіть свій сад від заморозків навесні — як вберегти цвіт

25 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити цвіт дерев від заморозків навесні 2025 — корисні поради садівникам
Дачник, який обприскує плодове дерево в саду. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб завжди збирати великий і смачний врожай з плодових дерев, їхній цвіт необхідно захистити від заморозків. Садівники з досвідом розповіли, як можна вберегти цвіт фруктових дерев від весняних заморозків, щоб отримати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна вберегти цвіт плодових дерев від весняних заморозків

Спосіб 1 — створення димової купи

Димова купа — це поєднання тирси, гною, сирої соломи, листя, гілок тощо, які потрібно запалити. Але робити це краще ввечері, коли температура повітря становить близько одного градуса тепла. Коли зійде сонце, диміння потрібно підтримувати ще десь одну годину. 

Щоб захистити дерева, цю установку потрібно встановлювати на відстані десь два метри від рослини. Це допоможе послабити заморозки на один або два градуса.

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Красиві квіти на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Спосіб 2 — використання укривних матеріалів або розпилення води

Якщо у вас маленька садова ділянка, краще вкрити плодові дерева навесні агроволокном. Деякі садівники користуються туманними установками — ставлять шланги, де є дрібні форсунки, які розпилюють воду. Ця вода, в свою чергу, йде по садку і захищає гілки дерев від заморозків.

Спосіб 3 — дрібнокрапельне дощування

Цей спосіб вважається найефективнішим для захисту дерев від весняних заморозків. Якщо ви увімкнете систему розпилення води, ви не тільки підвищите температуру повітря, а й вкриєте цвіт на плодових деревах "панцирем з льоду". 

Коли квіти з бруньками перебувають під льодовим шаром, вони можуть витримати до п’яти-шести градусів морозу. До того ж, втрата врожаю на дерева буде мінімальною.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не можна садити біля фруктових дерев у саду. 

Раніше ми розповідали про те, куди можна використати гілки дерев після обрізки. 

Також ми повідомляли про те, які дерева та кущі не можна обрізати в березні 2025 року.

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