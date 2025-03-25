Как можно защитить цвет деревьев от заморозков весной 2025 — полезные советы садоводам

Защитите свой сад от заморозков весной — как уберечь цвет
Чтобы всегда собирать большой и вкусный урожай с плодовых деревьев, их цвет необходимо защитить от заморозков. Садоводы с опытом рассказали, как можно уберечь цвет фруктовых деревьев от весенних заморозков, чтобы получить хороший урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Как можно уберечь цвет плодовых деревьев от весенних заморозков
Способ 1 — создание дымовой кучи
Дымовая куча — это сочетание опилок, навоза, сырой соломы, листьев, веток и т.д., которые нужно зажечь. Но делать это лучше вечером, когда температура воздуха составляет около одного градуса тепла. Когда взойдет солнце, дымление нужно поддерживать еще где-то один час.
Чтобы защитить деревья, эту установку нужно устанавливать на расстоянии где-то два метра от растения. Это поможет ослабить заморозки на один или два градуса.
Способ 2 — использование укрывных материалов или распыление воды
Если у вас маленький садовый участок, лучше укрыть плодовые деревья весной агроволокном. Некоторые садоводы пользуются туманными установками — ставят шланги, где есть мелкие форсунки, которые распыляют воду. Эта вода, в свою очередь, идет по саду и защищает ветки деревьев от заморозков.
Способ 3 — мелкокапельное дождевание
Этот способ считается самым эффективным для защиты деревьев от весенних заморозков. Если вы включите систему распыления воды, вы не только повысите температуру воздуха, но и укроете цвет на плодовых деревьях "панцирем изо льда".
Когда цветы с почками находятся под ледовым слоем, они могут выдержать до пяти-шести градусов мороза. К тому же, потеря урожая на деревья будет минимальной.
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