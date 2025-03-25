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Защитите свой сад от заморозков весной — как уберечь цвет

25 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить цвет деревьев от заморозков весной 2025 — полезные советы садоводам
Дачник, который опрыскивает плодовое дерево в саду. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы всегда собирать большой и вкусный урожай с плодовых деревьев, их цвет необходимо защитить от заморозков. Садоводы с опытом рассказали, как можно уберечь цвет фруктовых деревьев от весенних заморозков, чтобы получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как можно уберечь цвет плодовых деревьев от весенних заморозков

Способ 1 — создание дымовой кучи

Дымовая куча — это сочетание опилок, навоза, сырой соломы, листьев, веток и т.д., которые нужно зажечь. Но делать это лучше вечером, когда температура воздуха составляет около одного градуса тепла. Когда взойдет солнце, дымление нужно поддерживать еще где-то один час.

Чтобы защитить деревья, эту установку нужно устанавливать на расстоянии где-то два метра от растения. Это поможет ослабить заморозки на один или два градуса.

Цвет
Красивые цветы на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Способ 2 — использование укрывных материалов или распыление воды

Если у вас маленький садовый участок, лучше укрыть плодовые деревья весной агроволокном. Некоторые садоводы пользуются туманными установками — ставят шланги, где есть мелкие форсунки, которые распыляют воду. Эта вода, в свою очередь, идет по саду и защищает ветки деревьев от заморозков.

Способ 3 — мелкокапельное дождевание

Этот способ считается самым эффективным для защиты деревьев от весенних заморозков. Если вы включите систему распыления воды, вы не только повысите температуру воздуха, но и укроете цвет на плодовых деревьях "панцирем изо льда".

Когда цветы с почками находятся под ледовым слоем, они могут выдержать до пяти-шести градусов мороза. К тому же, потеря урожая на деревья будет минимальной.

Напомним, мы писали о том, какие растения нельзя сажать возле фруктовых деревьев в саду.

Ранее мы рассказывали о том, куда можно использовать ветки деревьев после обрезки.

Также мы сообщали о том, какие деревья и кусты нельзя обрезать в марте 2025 года.

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