Как можно защитить цвет деревьев от заморозков весной 2025 — полезные советы садоводам

Дачник, который опрыскивает плодовое дерево в саду. Фото: House Digest

Чтобы всегда собирать большой и вкусный урожай с плодовых деревьев, их цвет необходимо защитить от заморозков. Садоводы с опытом рассказали, как можно уберечь цвет фруктовых деревьев от весенних заморозков, чтобы получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как можно уберечь цвет плодовых деревьев от весенних заморозков

Способ 1 — создание дымовой кучи

Дымовая куча — это сочетание опилок, навоза, сырой соломы, листьев, веток и т.д., которые нужно зажечь. Но делать это лучше вечером, когда температура воздуха составляет около одного градуса тепла. Когда взойдет солнце, дымление нужно поддерживать еще где-то один час.

Чтобы защитить деревья, эту установку нужно устанавливать на расстоянии где-то два метра от растения. Это поможет ослабить заморозки на один или два градуса.

Красивые цветы на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Способ 2 — использование укрывных материалов или распыление воды

Если у вас маленький садовый участок, лучше укрыть плодовые деревья весной агроволокном. Некоторые садоводы пользуются туманными установками — ставят шланги, где есть мелкие форсунки, которые распыляют воду. Эта вода, в свою очередь, идет по саду и защищает ветки деревьев от заморозков.

Способ 3 — мелкокапельное дождевание

Этот способ считается самым эффективным для защиты деревьев от весенних заморозков. Если вы включите систему распыления воды, вы не только повысите температуру воздуха, но и укроете цвет на плодовых деревьях "панцирем изо льда".

Когда цветы с почками находятся под ледовым слоем, они могут выдержать до пяти-шести градусов мороза. К тому же, потеря урожая на деревья будет минимальной.

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