Що не можна садити біля фруктових дерев — ТОП-7 рослин, поради дачникам

Що в жодному разі не можна садити біля фруктових дерев
Будь-які рослини на городі та в саду люблять, коли поруч із ними ростуть правильні "сусіди", і фруктові дерева також входять до списку цих рослин. Досвідчені садівники розповіли, що категорично не можна садити на одній ділянці з плодовими деревами, щоб не зіпсувати їхній врожай.
Про це розповідає Martha Stewart.
Які рослини не можна садити поруч із фруктовими деревами
Ялівець
Цю рослину категорично не можна садити біля плодових дерев, адже вони переносять іржу яблуні. Спори цього захворювання проникають у найближчі фруктові дерева, від чого на їхніх плодах з’являються помаранчеві плями, і, як наслідок, — заборона для вживання.
Гарденія
Коли ви не збираєте фрукти, вони починають гнити, через що з них виділяється етанол. Квітки гарденії вважаються дуже чутливими до цієї речовини, адже вони після ураження швидко стають бурими і зовсім опадають.
Волоський горіх
Дерева волоських горіхів виростають за розміром доволі великими, а їхня коренева система поширюється дуже широко. До того ж, з багатьох частин таких дерев виділяються токсини, які вважаються небезпечними для фруктових дерев, особливо для яблуні.
М'ята
Дачники з досвідом рекомендують вирощувати м’яту не в землі, а в контейнерах. Справа в тому, що якщо ви посадите цю рослину на городі, ви можете втратити над нею контроль, через що вам вже буде важко видалити її. Коріння м’яти утворює густу масу, яка здатна затьмарити кореневу систему дерев.
Коренеплоди
Також біля фруктових дерев не варто садити буряк, моркву і картоплю, адже вони можуть витіснити коріння дерев і нашкодити ґрунту. Останнє пригнічує ріст і дозрівання дерев, особливо це стосується вишні або яблуні.
Декоративні трави
Більшість злаків мають глибоке коріння, тому вони здатні конкурувати з плодовими деревами за поживні елементи і вологу. До того ж, комахи і дрібні тварини дуже люблять злаки, тому вони можуть нашкодити рослинам.
Газонна трава
Ніколи не садіть газон впритул до плодових дерев, адже він може конкурувати з ними за воду і поживні елементи.
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