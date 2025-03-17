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Що в жодному разі не можна садити біля фруктових дерев

17 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити біля фруктових дерев — ТОП-7 рослин, поради дачникам
Люди, які збирають врожай яблук у саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-які рослини на городі та в саду люблять, коли поруч із ними ростуть правильні "сусіди", і фруктові дерева також входять до списку цих рослин. Досвідчені садівники розповіли, що категорично не можна садити на одній ділянці з плодовими деревами, щоб не зіпсувати їхній врожай.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Ялівець

Цю рослину категорично не можна садити біля плодових дерев, адже вони переносять іржу яблуні. Спори цього захворювання проникають у найближчі фруктові дерева, від чого на їхніх плодах з’являються помаранчеві плями, і, як наслідок, — заборона для вживання.

Можжевельник
Дерево ялівця в саду. Фото: Pinterest

Гарденія

Коли ви не збираєте фрукти, вони починають гнити, через що з них виділяється етанол. Квітки гарденії вважаються дуже чутливими до цієї речовини, адже вони після ураження швидко стають бурими і зовсім опадають.

Гардения
Квітка гарденії на клумбі. Фото: Pinterest

Волоський горіх 

Дерева волоських горіхів виростають за розміром доволі великими, а їхня коренева система поширюється дуже широко. До того ж, з багатьох частин таких дерев виділяються токсини, які вважаються небезпечними для фруктових дерев, особливо для яблуні.

Грецкий орех
Дерево волоського горіха в саду. Фото: Pixabay

М'ята 

Дачники з досвідом рекомендують вирощувати м’яту не в землі, а в контейнерах. Справа в тому, що якщо ви посадите цю рослину на городі, ви можете втратити над нею контроль, через що вам вже буде важко видалити її. Коріння м’яти утворює густу масу, яка здатна затьмарити кореневу систему дерев.

Мята
Рослина м'яти у саду. Фото: Pinterest

Коренеплоди

Також біля фруктових дерев не варто садити буряк, моркву і картоплю, адже вони можуть витіснити коріння дерев і нашкодити ґрунту. Останнє пригнічує ріст і дозрівання дерев, особливо це стосується вишні або яблуні.

Корнеплоды
Буряк із морквою на полиці. Фото: Pixabay

Декоративні трави 

Більшість злаків мають глибоке коріння, тому вони здатні конкурувати з плодовими деревами за поживні елементи і вологу. До того ж, комахи і дрібні тварини дуже люблять злаки, тому вони можуть нашкодити рослинам.

Декоративные злаки
Вирощування декоративних злаків на городі. Фото: Pinterest

Газонна трава

Ніколи не садіть газон впритул до плодових дерев, адже він може конкурувати з ними за воду і поживні елементи. 

Газон
Людина, яка чіпає газонну траву. Фото: Backyard Boss

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева не можна висаджувати поруч із яблунею в саду. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля груші в саду для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що посадити під абрикосами, щоб захистити їх від шкідників.

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