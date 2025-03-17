Что нельзя сажать возле фруктовых деревьев — ТОП-7 растений, советы дачникам

Что ни в коем случае нельзя сажать возле фруктовых деревьев
Любые растения на огороде и в саду любят, когда рядом с ними растут правильные "соседи", и фруктовые деревья также входят в список этих растений. Опытные садоводы рассказали, что категорически нельзя сажать на одном участке с плодовыми деревьями, чтобы не испортить их урожай.
Об этом рассказывает Martha Stewart.
Какие растения нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями
Можжевельник
Это растение категорически нельзя сажать возле плодовых деревьев, ведь они переносят ржавчину яблони. Споры этого заболевания проникают в ближайшие фруктовые деревья, от чего на их плодах появляются оранжевые пятна, и, как следствие, — запрет для употребления.
Гардения
Когда вы не собираете фрукты, они начинают гнить, из-за чего из них выделяется этанол. Цветки гардении считаются очень чувствительными к этому веществу, ведь они после поражения быстро становятся бурыми и вовсе опадают.
Грецкий орех
Деревья грецких орехов вырастают по размеру довольно большими, а их корневая система распространяется очень широко. К тому же, из многих частей таких деревьев выделяются токсины, которые считаются опасными для фруктовых деревьев, особенно для яблони.
Мята
Дачники с опытом рекомендуют выращивать мяту не в земле, а в контейнерах. Дело в том, что если вы посадите это растение на огороде, вы можете потерять над ним контроль, из-за чего вам уже будет трудно удалить его. Корни мяты образуют густую массу, которая способна затмить корневую систему деревьев.
Корнеплоды
Также возле фруктовых деревьев не стоит сажать свеклу, морковь и картофель, ведь они могут вытеснить корни деревьев и навредить почве. Последнее подавляет рост и созревание деревьев, особенно это касается вишни или яблони.
Декоративные травы
Большинство злаков имеют глубокие корни, поэтому они способны конкурировать с плодовыми деревьями за питательные элементы и влагу. К тому же насекомые и мелкие животные очень любят злаки, поэтому они могут навредить растениям.
Газонная трава
Никогда не сажайте газон вплотную к плодовым деревьям, ведь он может конкурировать с ними за воду и питательные элементы.
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