Как защитить молодые деревья от заморозков в апреле 2025 — эффективные методы, советы садоводам

Люди, которые сажают молодое дерево в саду. Фото: Freepik

Любые "сюрпризы" от погоды могут стать серьезной проблемой для молодых деревьев, особенно когда посреди весны бывают заморозки, как сейчас. Если вы не хотите, чтобы ваши саженцы погибли от "минусов", узнайте, как их можно эффективно защитить весной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Садоводы с опытом рекомендуют мульчировать саженцы, чтобы снизить риски появления последствий резких колебаний температуры и помочь деревьям выдержать заморозки. Дачники говорят, что мульчирование — это один из самых простых и, в то же время, самых эффективных методов защиты деревьев.

Процедура мульчирования дерева в саду. Фото: Pexels

Дело в том, что во время заморозков корни молодых растений могут страдать от резких изменений температуры. А мульча поддерживает стабильные условия вокруг корневой системы и защищает ее от избытка влаги, которая может спровоцировать гниение корней.

Чем можно защитить деревья, если не мульчей

А если вы не успели замульчировать деревья до заморозков, можете создать дополнительный слой укрытия саженцев. Для этого вам нужно использовать в своем саду такие защитные материалы, как:

Спанбонд

Солома

Лутрасил

Такие материалы помогут вашим растениям в саду удержать необходимое тепло, не позволяя им замерзнуть в самые сильные заморозки.

Мульчирование растений на огороде соломой. Фото: Smicval

Также вы можете использовать пленку или агроволокно, чтобы создать так сказать "временную теплицу" для защиты растений. Это поможет вам дополнительно защитить молодые саженцы деревьев, если "минусовые" температуры застали вас врасплох и не дали создать "щит" для растений в саду.

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