Чим треба підживити яблуню навесні 2025, щоб зібрати великий врожай влітку — поради садівникам

Жінка, яка збирає яблука в саду. Фото: Pexels

Навесні всім рослинам потрібні поживні елементи, щоб відновити свої сили після "зимової сплячки", зокрема, це стосується і яблуні. Досвідчені садівники розповіли, якими добривами потрібно підгодувати це плодове дерево, щоб зібрати гарний і смачний врожай яблук.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Які поживні елементи потрібні яблуні навесні

У весняну пору року яблуні потрібні мікроелементи, які грають важливу роль у життєдіяльності цього дерева. Зокрема, йдеться про такі елементи, як:

Фосфор, який допомагає формувати міцне і розгалужене коріння, тим самим, надійно закріплюючи дерево в ґрунті та забезпечуючи ефективне поглинання поживних елементів та вологи

Азот, який покращує ріст вегетативної маси дерева, зокрема, формує нові пагони і здорове листя, а також забезпечує гарний фотосинтез у рослині

Калій, який зміцнює імунітет дерева, його стійкість до змін температури, посухи, морозів і різних хвороб

Великий врожай на яблуні в саду. Фото: Decorexpro

Якими добривами варто підживити яблуню навесні

Органічні добрива

Такий вид добрив покращує якість ґрунту, а також утримує вологу в землі, яка потрібна рослинам. Тому садівники рекомендують підживлювати яблуню навесні такими органічними добривами, як:

Коров’як або пташиний послід, до складу яких входить багато макро- та мікроелементів

Перегній, в якому є легкодоступні для дерев поживні елементи

Різні підгодівлі на базі зеленої маси рослин, які насичують ґрунт азотом та іншими корисними речовинами

Мінеральні добрива

Навесні яблуню можна також підживити такими добривами, як:

Фосфорні — суперфосфат, який покращує розвиток коріння і плодоношення фруктового дерева

Азотні — сечовина, аміачна селітра і сульфат амонію, які стимулюють ріст вегетативної маси за допомогою вмісту азота

Калійні — сірчанокислий калій і різні солі, які покращують стійкість рослин до стресу і якість плодів

Комплексні мінеральні добрива

Такі комплексні мінеральні добрива, як нітроамофоска, амофос тощо, мають у своєму складі кілька основних поживних речовин в одній гранулі. Це допомагає полегшити процес підживлення яблуні.

Процес підживлення плодового дерева в саду. Фото: Epic Gardening

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