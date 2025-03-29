Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Збиратимете яблука відрами — чим підживити дерево навесні arrow

Збиратимете яблука відрами — чим підживити дерево навесні

29 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим треба підживити яблуню навесні 2025, щоб зібрати великий врожай влітку — поради садівникам
Жінка, яка збирає яблука в саду. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні всім рослинам потрібні поживні елементи, щоб відновити свої сили після "зимової сплячки", зокрема, це стосується і яблуні. Досвідчені садівники розповіли, якими добривами потрібно підгодувати це плодове дерево, щоб зібрати гарний і смачний врожай яблук.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Які поживні елементи потрібні яблуні навесні

У весняну пору року яблуні потрібні мікроелементи, які грають важливу роль у життєдіяльності цього дерева. Зокрема, йдеться про такі елементи, як:

  • Фосфор, який допомагає формувати міцне і розгалужене коріння, тим самим, надійно закріплюючи дерево в ґрунті та забезпечуючи ефективне поглинання поживних елементів та вологи
  • Азот, який покращує ріст вегетативної маси дерева, зокрема, формує нові пагони і здорове листя, а також забезпечує гарний фотосинтез у рослині
  • Калій, який зміцнює імунітет дерева, його стійкість до змін температури, посухи, морозів і різних хвороб
Яблоня
Великий врожай на яблуні в саду. Фото: Decorexpro

Якими добривами варто підживити яблуню навесні

Органічні добрива 

Такий вид добрив покращує якість ґрунту, а також утримує вологу в землі, яка потрібна рослинам. Тому садівники рекомендують підживлювати яблуню навесні такими органічними добривами, як:

  • Коров’як або пташиний послід, до складу яких входить багато макро- та мікроелементів
  • Перегній, в якому є легкодоступні для дерев поживні елементи
  • Різні підгодівлі на базі зеленої маси рослин, які насичують ґрунт азотом та іншими корисними речовинами

Мінеральні добрива

Навесні яблуню можна також підживити такими добривами, як:

  • Фосфорні — суперфосфат, який покращує розвиток коріння і плодоношення фруктового дерева
  • Азотні — сечовина, аміачна селітра і сульфат амонію, які стимулюють ріст вегетативної маси за допомогою вмісту азота
  • Калійні — сірчанокислий калій і різні солі, які покращують стійкість рослин до стресу і якість плодів

Комплексні мінеральні добрива

Такі комплексні мінеральні добрива, як нітроамофоска, амофос тощо, мають у своєму складі кілька основних поживних речовин в одній гранулі. Це допомагає полегшити процес підживлення яблуні.

Подкормка дерева
Процес підживлення плодового дерева в саду. Фото: Epic Gardening

Нагадаємо, ми писали про те, як можна запобігти осипанню яблук з плодового дерева. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно обрізати яблуню навесні, щоб не нашкодити врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля яблуні в саду для покращення її врожаю.

дерева поради сад яблука яблуня плодові дерева

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:33 Білецький пояснив, чому миротворча місія може бути неефективною

17:12 Затори та черги на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон

16:53 Японський волонтер збирає донати для допомоги харків'янам — відео

16:52 Зекономити не вийде — як зміняться ціни перед Великоднем

16:51 Смерть 13-річного українця в Іспанії — з’явилися нові подробиці

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:45 В Одесі підліток отримав вирок за підпал авто військового

16:30 Райська відпустка — скільки коштує подорож на круїзному лайнері

16:25 Інцидент з моделлю в Дубаї — відкрито кримінальну справу

16:07 Пилова буря уже на Миколаївщині — негода суне у бік Одеси (відео)

15:58 Українські бійці на Курщині взяли в полон п'ятьох росіян — відео

17:33 Білецький пояснив, чому миротворча місія може бути неефективною

17:12 Затори та черги на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон

16:53 Японський волонтер збирає донати для допомоги харків'янам — відео

16:52 Зекономити не вийде — як зміняться ціни перед Великоднем

16:51 Смерть 13-річного українця в Іспанії — з’явилися нові подробиці

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:45 В Одесі підліток отримав вирок за підпал авто військового

16:30 Райська відпустка — скільки коштує подорож на круїзному лайнері

16:25 Інцидент з моделлю в Дубаї — відкрито кримінальну справу

16:07 Пилова буря уже на Миколаївщині — негода суне у бік Одеси (відео)

15:58 Українські бійці на Курщині взяли в полон п'ятьох росіян — відео

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

19 березня 2025

Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

20 березня 2025

Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно