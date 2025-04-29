ChatGPT перетворився на онлайн-магазин — як працює нова функція

Додаток ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI додала до ChatGPT Search повноцінні інструменти онлайн-шопінгу. Тепер, коли користувачі запитують про товари, чатбот одразу показує кілька рекомендацій із фотографіями, відгуками та прямими посиланнями на сторінки, де можна придбати обрані речі.

Про це пише TechCrunch.

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Що нового в ChatGPT Search

Компанія обіцяє, що сервіс розуміє природну мову й видає максимально персоналізовані результати. На старті новинка працює у категоріях "мода", "краса", "товари для дому" та "електроніка". Функція вже доступна в GPT-4o для всіх користувачів ChatGPT — передплатників Pro і Plus, безплатних акаунтів і навіть гостей без реєстрації по всьому світу.

OpenAI позиціює оновлення як крок у конкуренції з Google: у компанії вважають, що персоналізований пошук товарів і інформації може стати переконливою альтернативою традиційній видачі з рекламними вставками. За даними OpenAI, минулого тижня користувачі здійснили у ChatGPT понад мільярд вебзапитів.

Нова функція шопінгу в ChatGPT Search. Фото: OpenAI

Розробники підкреслюють, що нові результати формуються незалежно й не містять реклами: система покладається на структуровані метадані партнерів — ціни, описи та відгуки — і не отримує комісії за покупки. Попри те, що раніше CEO OpenAI Сем Альтман висловлювався проти реклами, нині він допускає можливість "стриманих" оголошень, коли компанія отримує лише партнерську винагороду без продажу пріоритетних позицій.

Невдовзі сервіс почне враховувати дані "Пам'яті" для власників тарифів Pro і Plus, щоб пропонувати ще точніші рекомендації на основі минулих діалогів. Ця функція, як і раніше, не працюватиме у країнах ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

Крім шопінгу, ChatGPT Search тепер показує популярні запити одразу під час набору тексту, подібно до автодоповнення Google. Також пошук інтегровано у WhatsApp: достатньо надіслати повідомлення чатботу, щоб отримати актуальну відповідь.

Раніше OpenAI вже тестувала подібний досвід через платформу ШІ-агентів Operator, яка аналізувала десятки сторінок за лічені хвилини. У порівнянні з нею, ChatGPT Search із шопінг-режимом працює значно швидше й дає змогу ставити запити у вільній формі, не відходячи від вікна чату.

Нагадаємо, дослідники виявили, що нові моделі OpenAI — GPT-o3 та GPT-o4 mini — вставляють "мітки" у згенерований текст. Вони нагадують звичайні пробіли, які засвідчують машинне походження матеріалу.

Також ми писали, що ChatGPT став звичним інструментом для мільйонів користувачів по всьому світу. Попри це, експерти попереджають, що чатбот перетворюється на "чорну діру приватності", якщо довірити йому особисті дані.