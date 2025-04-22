ChatGPT залишає приховані символи у тексті — як це виявити

Сайт OpenAI зі сторінкою ChatGPT на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Команда платформи Rumi виявила, що найновіші моделі OpenAI — GPT-o3 та GPT-o4 mini — непомітно вставляють у згенерований текст спеціальні символи-"позначки". Вони нагадують звичайні пробіли, проте мають інші коди Unicode і тим самим можуть засвідчувати машинне походження матеріалу. Видалити такі маркери нескладно, тож, імовірно, це лише короткостроковий експеримент, а не сталий інструмент перевірки авторства.

Про це пише Rumi.

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Які позначки залишає ChatGPT у згенерованих ним текстах

У Rumi зазначають, що приховані символи з'являються лише у довгих відповідях, наприклад, коли GPT-o3 просять написати "повний есей". Йдеться переважно про Narrow No-Break Space (NNBSP, код U+202F), який має вигляд звичайного пробілу, але має відмінну ASCII-послідовність. У старіших версіях, зокрема GPT-4o, такої водяної мітки не зафіксовано.

Перевірити наявність маркерів можна, скопіювавши текст до онлайн‑переглядача символів або відкривши його в редакторі на кшталт Sublime Text, що відображає невидимі символи. Схема появи NNBSP видається системною, а не випадковою, тому фахівці припускають навмисну реалізацію.

"Водяні знаки" у текстах, згенерованих ChatGPT. Фото: Rumi

Водночас позначки зберігаються після копіювання у документи Google Docs і подібні редактори, тож викладачі або роботодавці потенційно можуть виявити "невидимий" слід, якщо студент чи автор цілком копіюватиме відповіді з ChatGPT. Видалити маркери просто: досить замінити спеціальні символи звичайними пробілами за допомогою функції "Знайти й замінити" в текстовому редакторі.

У Rumi вважають, що приховані символи-позначки не стануть надійним довгостроковим методом перевірки. Натомість вони пропонують зосередитися на процес-орієнтованому підході до письма: відстежувати розвиток ідей у кількох чернетках, залучати ШІ-інструменти під час роботи над завданням і фіксувати етапи творчого процесу. Такий формат, на їхню думку, ефективніше підтримує доброчесність і формує ШІ-грамотність студентів.

Нагадаємо, що OpenAI щоразу втрачає гроші, коли ви додаєте до запиту ChatGPT "будь ласка" чи "дякую". Як виявилося, ввічливість з чатботом споживає трохи більше електрики, що коштувало компанії вже десятки мільйонів доларів.

Також ми писали, що ChatGPT отримав суттєве оновлення пам'яті, яке дозволить йому аналізувати всі попередні діалоги з користувачем. Чатбот здатний враховувати контекст з минулих розмов.