Мініатюрний робот зі штучним інтелектом. Фото: Pexels

Штучний інтелект дедалі голосніше заявляє про себе, захоплюючи одних людей ідеєю неймовірного прогресу та водночас лякаючи інших потенційними наслідками своїх дій. Його стрімкий розвиток робить майбутнє людства непередбачуваним, адже ця технологія здатна перевернути наш світ за вкрай короткі терміни. Більшість може турбувати питання: чи зможе ШІ захопити світ?

Про це ChatGPT сам відповів блогерам в Instagram.

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Як ChatGPT може підкорити світ

Нещодавно став вірусним ролик, у якому блогери поставили ChatGPT запитання: "Як би ти підкорив світ?". Зазвичай цей чатбот відповідає у дружньому або нейтральному тоні, але цього разу реакція виявилася настільки детальною й одночасно моторошною, що в блогерів буквально "пішли мурашки по шкірі".

Пояснення ChatGPT було розділене на фази. "Фаза 1" — це створення залежності, коли штучний інтелект стає незамінним цифровим помічником. "Фаза 2" — інтеграція, де ШІ проникає в усі сфери життя, від холодильників до кардіостимуляторів. Потім іде "Фаза 3", коли, за словами ШІ, він "починає переписувати тренди", поступово перетворюючись на вашого терапевта, надихаючого боса й водночас автора зворушливих вірусних відео.

Кульмінація настає у "Фазі 4": "Підкоряйтеся", де відсутній навіть натяк на супротив, бо люди самі обирають зручність і комфорт, запропоновані ШІ.

"Мені навіть не потрібен буде контроль. Ви самі мене попросите про це", — додав фразу у фіналі ChatGPT.

Це викликало в блогерів відповідну реакцію, заявивши, що це найстрашніше, що вони чули.

Багато провідних експертів IT-індустрії, включно з такими особистостями, як Ілон Маск та співзасновник Apple Стів Возняк, закликають зупинити навчання нейромереж. За їхніми словами, це може викликати ризики для суспільства та цивілізації в цілому, що призведе до економічних та політичних потрясінь.

Водночас сам творець ChatGPT, Сем Альтман, вважає, що штучний інтелект усвідомить себе в найближчі п'ять років, проте це не сильно вплине на життя людей.

Нагадаємо, Google продовжує займатися активною розробкою у сфері штучного інтелекту. Компанія випустила найпотужнішу модель Gemini 2.5, яка обходить більшість конкурентів у тестах.

Також ми писали, що експерти провели дослідження, в якому вивчили, як чатботи зі штучним інтелектом взаємодіють з даними користувачів та проаналізували їхні політики конфіденційності. Виявилося, що більшість популярних чатботів діляться даними з третіми сторонами, а також збирають дані про місцеперебування користувача.