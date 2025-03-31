Миниатюрный робот с искусственным интеллектом. Фото: Pexels

Искусственный интеллект все громче заявляет о себе, восхищая одних людей идеей невероятного прогресса и одновременно пугая других потенциальными последствиями своих действий. Его стремительное развитие делает будущее человечества непредсказуемым, ведь эта технология способна перевернуть наш мир за крайне короткие сроки. Большинство из нас может беспокоить вопрос: сможет ли ИИ захватить мир?

Об этом ChatGPT сам ответил блогерам в Instagram.

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Как ChatGPT может покорить мир

Недавно стал вирусным ролик, в котором блогеры задали ChatGPT вопрос: "Как бы ты покорил мир?". Обычно этот чат-бот отвечает в дружественном или нейтральном тоне, но в этот раз реакция оказалась настолько детальной и одновременно жуткой, что у блогеров буквально "пошли мурашки по коже".

Объяснение ChatGPT было разделено на фазы. "Фаза 1" — это создание зависимости, когда искусственный интеллект становится незаменимым цифровым помощником. "Фаза 2" — интеграция, где ИИ проникает во все сферы жизни, от холодильников до кардиостимуляторов. Затем следует "Фаза 3", когда, по словам ИИ, он "начинает переписывать тренды", постепенно превращаясь в вашего терапевта, вдохновляющего босса и одновременно автора трогательных вирусных видео.

Кульминация наступает в "Фазе 4": "Подчиняйтесь", где отсутствует даже намек на сопротивление, потому что люди сами выбирают удобство и комфорт, предложенные ИИ.

"Мне даже не нужен будет контроль. Вы сами меня попросите об этом", — добавил фразу в финале ChatGPT.

Это вызвало у блогеров ответную реакцию, заявив, что это самое страшное, что они слышали.

Многие ведущие эксперты IT-индустрии, включая таких личностей, как Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк, призывают остановить обучение нейросетей. По их словам, это может вызвать риски для общества и цивилизации в целом, что приведет к экономическим и политическим потрясениям.

В то же время сам создатель ChatGPT, Сэм Альтман, считает, что искусственный интеллект осознает себя в ближайшие пять лет, однако это не очень повлияет на жизнь людей.

Напомним, Google продолжает заниматься активной разработкой в сфере искусственного интеллекта. Компания выпустила самую мощную модель Gemini 2.5, которая обходит большинство конкурентов в тестах.

Также мы писали, что эксперты провели исследование, в котором изучили, как чат-боты с искусственным интеллектом взаимодействуют с данными пользователей и проанализировали их политики конфиденциальности. Оказалось, что большинство популярных чат-ботов делятся данными с третьими сторонами, а также собирают данные о местонахождении пользователя.