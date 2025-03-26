Google представив Gemini 2.5 — конкуренти не стоять навіть поруч

Застосунки Google Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google не зупиняється на досягнутому в розробці штучного інтелекту. Всього через кілька місяців після дебюту Gemini 2.0 технологічний гігант представив ще одне оновлення — Gemini 2.5. Як і з будь-яким новим запуском ШІ, Google рекламує високу продуктивність у рейтингу LMArena для Gemini 2.5, зокрема її можливості в кодуванні, математиці та науці.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Що відомо про можливості Gemini 2.5

Gemini 2.5 є розумною моделлю, здатною розмірковувати, перш ніж надати відповідь, покращуючи точність і загальну ефективність результатів. Модель вміє аналізувати дані, робити логічні висновки, враховувати нюанси та приймати обґрунтовані рішення.

Новинка є найпросунутішим варіантом для роботи зі складними завданнями. Вона значно випереджає конкурентів у рейтингу LMArena, який оцінює їх за перевагами, підтвердженими людськими вподобаннями та якістю відповіді.

Показники Gemini 2.5 Pro Experimental в тестах з конкурентами. Фото: Google

Нова модель демонструє високий рівень логічних міркувань, а також відмінну здатність до програмування, що підтверджується лідерством у тестах із кодування, математики та науки.

Вона чудово створює візуальні вебзастосунки та агентні програми, а також виконує трансформацію та редагування коду. Наприклад, модель здатна написати цілісний виконуваний код гри, спираючись лише на один рядок підказки. Для демонстрації Google показала як Gemini 2.5 Pro створює гру про динозавра.

Розробники та корпоративні клієнти можуть вже зараз випробувати можливості Gemini 2.5 Pro у Google AI Studio, а користувачі пакета Gemini Advanced знайдуть цю модель у списку доступних версій на ПК та мобільних пристроях. Очікується, що невдовзі вона стане доступною й у Vertex AI.

Нагадаємо, Google Gemini пропонує користувачам потужні функції штучного інтелекту, які значно можуть полегшити життя. Він може надавати рекомендації щодо покупок, планувати подорожі та багато іншого.

Також ми писали, що в Gemini Live від Google продовжують з'являтися нові функції. Одні з них тепер дозволяють штучному інтелекту "бачити" екран або камеру вашого смартфона та надавати відповіді в режимі реального часу.