Google представил Gemini 2.5 — конкуренты не стоят даже рядом

Приложения Google Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google не останавливается на достигнутом в разработке искусственного интеллекта. Всего через несколько месяцев после дебюта Gemini 2.0 технологический гигант представил еще одно обновление — Gemini 2.5. Как и с любым новым запуском ИИ, Google рекламирует высокую производительность в рейтинге LMArena для Gemini 2.5, в частности ее возможности в кодировании, математике и науке.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Что известно о возможностях Gemini 2.5

Gemini 2.5 является умной моделью, способной размышлять, прежде чем предоставить ответ, улучшая точность и общую эффективность результатов. Модель умеет анализировать данные, делать логические выводы, учитывать нюансы и принимать обоснованные решения.

Новинка является самым продвинутым вариантом для работы со сложными задачами. Она значительно опережает конкурентов в рейтинге LMArena, который оценивает их по преимуществам, подтвержденным человеческими предпочтениями и качеством ответа.

Показатели Gemini 2.5 Pro Experimental в тестах с конкурентами. Фото: Google

Новая модель демонстрирует высокий уровень логических рассуждений, а также отличную способность к программированию, что подтверждается лидерством в тестах по кодированию, математике и науке.

Она прекрасно создает визуальные веб-приложения и агентные программы, а также выполняет трансформацию и редактирование кода. Например, модель способна написать целостный исполняемый код игры, опираясь лишь на одну строку подсказки. Для демонстрации Google показала как Gemini 2.5 Pro создает игру о динозавре.

Разработчики и корпоративные клиенты могут уже сейчас испытать возможности Gemini 2.5 Pro в Google AI Studio, а пользователи пакета Gemini Advanced найдут эту модель в списке доступных версий на ПК и мобильных устройствах. Ожидается, что вскоре она станет доступной и в Vertex AI.

Напомним, Google Gemini предлагает пользователям мощные функции искусственного интеллекта, которые значительно могут облегчить жизнь. Он может давать рекомендации по покупкам, планировать путешествия и многое другое.

Также мы писали, что в Gemini Live от Google продолжают появляться новые функции. Одни из них теперь позволяют искусственному интеллекту "видеть" экран или камеру вашего смартфона и предоставлять ответы в режиме реального времени.