Google впроваджує нові функції в Gemini Live — ШІ зможе бачити через вашу камеру

Google оновив Gemini, і тепер він "бачить" через вашу камеру
Google розпочав впроваджувати нові функції ШІ в Gemini Live. Вони дозволяють йому "бачити" екран або камеру вашого смартфона й надавати відповіді на запитання в режимі реального часу.
Про це пише The Verge.
Як працює нова функція Gemini Live
Функція з'явилася майже через рік після того, як Google вперше продемонстрував роботу "Проєкту Astra", що забезпечує її роботу.
Один з користувачів Reddit повідомив, що функція з'явилася на його телефоні Xiaomi. Він також опублікував відео, на якому демонструється нова можливість Gemini читати з екрана. Це одна з двох функцій, які Google обіцяла на початку березня почати розгортати для просунутих передплатників Gemini в рамках преміумплану Google One AI пізніше в цьому місяці.
Другою функцією Astra є відео в реальному часі, що дозволяє Gemini інтерпретувати зображення з камери вашого смартфона й відповідати на запитання про нього. Google опублікувала демонстраційне відео, де людина використовує цю функцію, щоб попросити ШІ про допомогу у виборі кольору фарби для кераміки.
З цими функціями Google може взяти лідерство у галузі штучного інтелекту, адже Amazon тільки готує обмежений ранній доступ до оновлення Alexa Plus, а Apple відклала випуск оновленої Siri. Тепер обидві компанії повинні мати такі ж можливості, які зараз пропонує Astra.
Нагадаємо, Google прагне повністю замінити Google Assistant на Gemini наприкінці 2025 року. Старий додаток видалять з Play Store і зроблять недоступним на пристроях, а разом з цим новий ШІ компанії став доступним без входу в обліковий запис.
Також ми писали, що користувачі виявили, що Google Gemini може видаляти водяні знаки з зображень. У мережі це викликало суперечки, оскільки ШІ повністю ігнорує авторське право.
Читайте Новини.LIVE!