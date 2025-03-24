Google впроваджує нові функції в Gemini Live — ШІ зможе бачити через вашу камеру

Логотип Gemini на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Google розпочав впроваджувати нові функції ШІ в Gemini Live. Вони дозволяють йому "бачити" екран або камеру вашого смартфона й надавати відповіді на запитання в режимі реального часу.

Про це пише The Verge.

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Як працює нова функція Gemini Live

Функція з'явилася майже через рік після того, як Google вперше продемонстрував роботу "Проєкту Astra", що забезпечує її роботу.

Один з користувачів Reddit повідомив, що функція з'явилася на його телефоні Xiaomi. Він також опублікував відео, на якому демонструється нова можливість Gemini читати з екрана. Це одна з двох функцій, які Google обіцяла на початку березня почати розгортати для просунутих передплатників Gemini в рамках преміумплану Google One AI пізніше в цьому місяці.

Другою функцією Astra є відео в реальному часі, що дозволяє Gemini інтерпретувати зображення з камери вашого смартфона й відповідати на запитання про нього. Google опублікувала демонстраційне відео, де людина використовує цю функцію, щоб попросити ШІ про допомогу у виборі кольору фарби для кераміки.

З цими функціями Google може взяти лідерство у галузі штучного інтелекту, адже Amazon тільки готує обмежений ранній доступ до оновлення Alexa Plus, а Apple відклала випуск оновленої Siri. Тепер обидві компанії повинні мати такі ж можливості, які зараз пропонує Astra.

Нагадаємо, Google прагне повністю замінити Google Assistant на Gemini наприкінці 2025 року. Старий додаток видалять з Play Store і зроблять недоступним на пристроях, а разом з цим новий ШІ компанії став доступним без входу в обліковий запис.

Також ми писали, що користувачі виявили, що Google Gemini може видаляти водяні знаки з зображень. У мережі це викликало суперечки, оскільки ШІ повністю ігнорує авторське право.