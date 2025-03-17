Нову модель ШІ від Google використовують для видалення водяних знаків — що це означає

Пошукова система Google на екрані ноутбука. Фото: Pexels

У соціальних мережах користувачі виявили випадок використання нової моделі штучного інтелекту Gemini від Google, що викликає суперечки. Новий інструмент може видаляти водяні знаки з зображень, у тому числі з тих, що опубліковані на відомих платних стокових медіаресурсах.

Про це пише TechCrunch.

Читайте також:

Як користувачі використовують Gemini 2.0 Flash для видалення водяних знаків із зображень

Google розширив доступ до функції генерації зображень у моделі Gemini 2.0 Flash, яка дозволяє самостійно генерувати та редагувати вміст зображень. За всіма показниками, це потужна можливість, яка майже не має обмежень.

Нова модель може створювати зображення зі знаменитостями та персонажами, захищеними авторським правом, а також може видаляти водяні знаки з наявних фотографій.

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv — Deedy (@deedydas) March 15, 2025

Кілька користувачів соціальних мереж зазначили, що Gemini 2.0 Flash не просто видаляє водяні знаки, а намагається заповнити будь-які прогалини, що утворилися після видалення водяного знака. Інші інструменти зі штучним інтелектом також вміють це робити, але модель від Google надзвичайно вправна в цьому, а також безплатна у використанні.

Gemini 2.0 Flash, available in Google's AI studio, is amazing at editing images with simple text prompts.



It also can remove watermarks from images (and puts its own subtle watermark in instead 🤣) pic.twitter.com/ZnHTQJsT1Z — Tanay Jaipuria (@tanayj) March 16, 2025

Зараз функція генерації зображень у Gemini 2.0 Flash позначена як "експериментальна" і "не для виробничого використання" і доступна лише в інструментах Google для розробників. Хоча модель і вміє видаляти водяні знаки, робить вона це не ідеально. Деякі напівпрозорі водяні знаки та ті, які накладаються на великі частини зображень, дають інструменту не таку легку задачу.

Цілком ймовірно, що деякі власники авторських прав не будуть задоволені відсутністю обмежень на використання Gemini 2.0 Flash. Популярні моделі, включаючи Claude 3.7 Sonnet та GPT-4o, прямо відмовляються видаляти водяні знаки, називаючи такі дії неетичними та потенційно незаконними.

Варто зазначити, що видалення водяного знака без згоди первісного власника вважається незаконним згідно з американським законодавством про авторське право, за рідкісними винятками.

Нагадаємо, розробники з Google DeepMind представили нову модель штучного інтелекту для роботів. Gemini Robotics призначена для управління роботами, які виконують складні фізичні дії.

Також ми писали, що Google презентувала нову легку та продуктивну модель штучного інтелекту Gemma 3. Вона працює на будь-якому пристрої та дозволяє розробникам створювати ШІ-додатки будь-де.