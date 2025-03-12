Google презентувала Gemma 3 — потужну ШІ-модель, яка запускається на одній відеокарті

Логотип відкритої моделі штучного інтелекту Google Gemma 3. Фото: Google

Команда Google DeepMind презентувала Gemma 3 — легку та продуктивну модель, що базується на тих самих технологіях, які використовуються у флагманській Gemini 2.0. Вона може працювати на смартфонах, ноутбуках чи робочих станціях, дозволяючи розробникам створювати ШІ-додатки будь-де.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Google позиціює модель як ультрасучасну та найдосконалішу відкриту модель. За словами розробників, модель випереджає за продуктивністю Llama-405B, DeepSeek-V3 та o3-mini. Головною перевагою є те, що модель можна розмістити на одному хості графічного процесора (GPU).

Діаграмі моделей ШІ за оцінками в Chatbot Arena Elo. Фото: Google

Модель дозволяє вийти на світові ринки завдяки повній підтримці 35 мов та попередньо навченій підтримці більш ніж 140 мов. Вона дозволяє створювати програми, які вміють аналізувати зображення, текст та короткі відео, відкриваючи нові можливості для інтерактивних та інтелектуальних додатків.

Особливу увагу Google приділила ретельній оцінці ризиків. Розробка Gemma 3 включала широке управління даними, узгодження з політиками безпеки компанії за допомогою точного налаштування та надійних контрольних оцінок.

Разом з Gemma 3 також було представлено ShieldGemma 2, програму для перевірки безпеки зображень. Вона виводить етикетки безпеки за трьома категоріями:

небезпечний вміст;

відверто сексуальний контент;

насильство.

Розробники можуть самостійно налаштовувати ShieldGemma відповідно до своїх потреб у безпеці та користувачів.

Спробувати Gemma 3 можна в Google AI Studio. Для підтримки академічних досліджень Google також запустила спеціальну програму, де дослідники можуть подати заявку на отримання кредитів Google Cloud на суму 10 000 доларів для прискорення своїх досліджень на базі Gemma 3.

Нагадаємо, модель штучного інтелекту Gemini від Google має багато потужних та корисних функцій. Більшість з них можуть значно покращити життя користувача, адже чатбот вміє надавати рекомендації щодо покупок, планувати подорожі та багато іншого.

Також ми писали, що користувачі iPhone отримали можливість користуватися чатботом Google Gemini безпосередньо з екрана блокування. Google додала відповідні віджети в оновленні Gemini для iOS.