Google презентовала Gemma 3 — мощную ИИ-модель, которая запускается на одной видеокарте

Логотип открытой модели искусственного интеллекта Google Gemma 3. Фото: Google

Команда Google DeepMind представила Gemma 3 — легкую и производительную модель, основанную на тех же технологиях, которые используются во флагманской Gemini 2.0. Она может работать на смартфонах, ноутбуках или рабочих станциях, позволяя разработчикам создавать ИИ-приложения где угодно.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Что умеет ИИ-модель Gemma 3

Google позиционирует модель как ультрасовременную и самую совершенную открытую модель. По словам разработчиков, модель опережает по производительности Llama-405B, DeepSeek-V3 и o3-mini. Главным преимуществом является то, что модель можно разместить на одном хосте графического процессора (GPU).

Диаграмме моделей ИИ по оценкам в Chatbot Arena Elo. Фото: Google

Модель позволяет выйти на мировые рынки благодаря полной поддержке 35 языков и предварительно обученной поддержке более чем 140 языков. Она позволяет создавать программы, которые умеют анализировать изображения, текст и короткие видео, открывая новые возможности для интерактивных и интеллектуальных приложений.

Особое внимание Google уделила тщательной оценке рисков. Разработка Gemma 3 включала широкое управление данными, согласование с политиками безопасности компании с помощью точной настройки и надежных контрольных оценок.

Вместе с Gemma 3 также было представлено ShieldGemma 2, программу для проверки безопасности изображений. Она выводит этикетки безопасности по трем категориям:

опасное содержимое;

откровенно сексуальный контент;

насилие.

Разработчики могут самостоятельно настраивать ShieldGemma в соответствии со своими потребностями в безопасности и потребностями пользователей.

Попробовать Gemma 3 можно в Google AI Studio. Для поддержки академических исследований Google также запустила специальную программу, где исследователи могут подать заявку на получение кредитов Google Cloud на сумму 10 000 долларов для ускорения своих исследований на базе Gemma 3.

Напомним, модель искусственного интеллекта Gemini от Google имеет много мощных и полезных функций. Большинство из них могут значительно улучшить жизнь пользователя, ведь чат-бот умеет давать рекомендации по покупкам, планировать путешествия и многое другое.

Также мы писали, что пользователи iPhone получили возможность пользоваться чат-ботом Google Gemini непосредственно с экрана блокировки. Google добавила соответствующие виджеты в обновлении Gemini для iOS.