Новую модель ИИ от Google используют для удаления водяных знаков — что это значит

Поисковая система Google на экране ноутбука. Фото: Pexels

В социальных сетях пользователи обнаружили случай использования новой модели искусственного интеллекта Gemini от Google, что вызывает споры. Новый инструмент может удалять водяные знаки с изображений, в том числе с тех, что опубликованы на известных платных стоковых медиаресурсах.

Об этом пишет TechCrunch.

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Как пользователи используют Gemini 2.0 Flash для удаления водяных знаков с изображений

Google расширил доступ к функции генерации изображений в модели Gemini 2.0 Flash, которая позволяет самостоятельно генерировать и редактировать содержимое изображений. По всем показателям, это мощная возможность, которая почти не имеет ограничений.

Новая модель может создавать изображения со знаменитостями и персонажами, защищенными авторским правом, а также может удалять водяные знаки с имеющихся фотографий.

Новый навык разблокирован: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv - Deedy (@deedydas) 15 марта 2025 года

Несколько пользователей социальных сетей отметили, что Gemini 2.0 Flash не просто удаляет водяные знаки, а пытается заполнить любые пробелы, образовавшиеся после удаления водяного знака. Другие инструменты с искусственным интеллектом также умеют это делать, но модель от Google чрезвычайно хороша в этом, а также бесплатна в использовании.

Gemini 2.0 Flash, доступный в студии искусственного интеллекта Google, удивительно умеет редактировать изображения с простыми текстовыми подсказками.



Она также может удалять водяные знаки с изображений (и ставит вместо них свой собственный тонкий водяной знак 🤣) pic.twitter.com/ZnHTQJsT1Z - Tanay Jaipuria (@tanayj) 16 марта 2025 г.

Сейчас функция генерации изображений в Gemini 2.0 Flash обозначена как "экспериментальная" и "не для производственного использования" и доступна только в инструментах Google для разработчиков. Хотя модель и умеет удалять водяные знаки, делает она это не идеально. Некоторые полупрозрачные водяные знаки и те, которые накладываются на большие части изображений, дают инструменту не такую легкую задачу.

Вполне вероятно, что некоторые владельцы авторских прав не будут удовлетворены отсутствием ограничений на использование Gemini 2.0 Flash. Популярные модели, включая Claude 3.7 Sonnet и GPT-4o, прямо отказываются удалять водяные знаки, называя такие действия неэтичными и потенциально незаконными.

Стоит отметить, что удаление водяного знака без согласия первоначального владельца считается незаконным согласно американскому законодательству об авторском праве, за редкими исключениями.

Напомним, разработчики из Google DeepMind представили новую модель искусственного интеллекта для роботов. Gemini Robotics предназначена для управления роботами, которые выполняют сложные физические действия.

Также мы писали, что Google представила новую легкую и производительную модель искусственного интеллекта Gemma 3. Она работает на любом устройстве и позволяет разработчикам создавать ИИ-приложения где угодно.