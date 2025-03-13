Google представив Gemini Robotics – нову ШІ-модель для управління роботами

Гуманоїдний робот, що працює на штучному інтелекті Google Gemini. Фото: скриншот/YouTube

Команда розробників Google DeepMind постійно розвиває галузь штучного інтелекту, оновлюючи моделі Gemini, Imagen, Veo, Gemma та AlphaFold. На цьому тижні компанія також вийшла на ринок робототехніки, представивши Gemini Robotics.

Про це пише Neowin.

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Що відомо про модель Gemini Robotics від Google

Gemini Robotics є вдосконаленою моделлю "зір-мова-дія" (Voice-Language-Action) і базується на штучному інтелекті Gemini 2.0, що дозволяє управляти роботами, здійснюючи фізичні дії. У Google стверджують, що модель може розуміти ситуації, з якими вона раніше не стикалася під час навчання.

Нова модель вдвічі краще виконує комплексний тест на узагальнення у порівнянні з іншими найсучаснішими моделями на ринку. Враховуючи те, що Gemini Robotics має можливості розуміння природної мови різними мовами, роботи можуть розуміти команди людей набагато краще.

У Google кажуть, що нова модель може виконувати складні та багатоетапні завдання, які потребують точних маніпуляцій. Наприклад, вона може скласти оригамі або покласти закуску в пакет із замком зіп-лок.

Також Google представила модель Gemini Robotics-ER, яка фокусується на просторовому мисленні й дозволяє експертам з робототехніки під'єднувати її до наявних низькорівневих контролерів. Завдяки цій моделі керувати роботом можна прямо з коробки.

Для створення гуманоїдних роботів Google співпрацює з Apptronik.

Нагадаємо, штучний інтелект Gemini доступний всім користувачам сучасних пристроїв. Чатбот має потужні функції, які можуть покращити життя.

Також ми писали, що користувачі iPhone отримали можливість спілкуватися з Google Gemini з екрана блокування. Google додала віджет Gemini Live з новим оновленням чатбота для iOS.